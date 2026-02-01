霍諾德登頂台北101前傳曝光 與妻子的愛情故事發生在2019奧斯卡舞台

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

霍諾德登頂台北101前傳曝光，與妻子的愛情故事發生在2017年美國優勝美地國家公園、2019奧斯卡頒獎舞台。



霍諾德登頂台北101後與妻子桑妮擁吻的畫面震撼感動世人。桑妮一直陪伴在霍諾德的身邊。2019年《赤手登峰》獲得奧斯卡最佳紀錄片，當時身穿正式西裝的霍諾德與全套禮服的桑妮與華導演金國威、伊莉莎白柴瓦沙瑞莉夫妻一起登上奧斯卡舞台，從頒獎人水行俠傑森·摩莫亞與海倫·米蘭手中接下獎座，男帥女美就像好萊塢紅星。



2026霍諾德登頂台北101之前 2019年以《赤手登峰》奪奧斯卡小金人

霍諾德Alex Honnold與妻子桑妮Sanni在台北101的擁吻自拍影像，閃瞎全世界。當世人緊盯霍諾德一步一步往上爬的時候，桑妮目不轉睛。這不是第一次桑妮這樣了。早在2017年6月3日霍諾德就以沒有任何繩索保護，驚險攀登美國優勝美地酋長岩，酋長岩3200英尺（975公尺）、約兩座台北101（508公尺）高度的垂直花崗岩壁，費時3小時56分完成攀登。這部紀錄片在2019年奪得奧斯卡最佳紀錄片。



《赤手登峰》中，呈現當年桑妮擔心到淚流滿面的樣子。她說：「雖然我不懂他為什麼這麼堅持？但我知道，他沒去做一定終生遺憾。但……..萬一他出事了怎麼辦？萬一再也看不到他怎麼辦？」



霍諾德說：「愛情很美妙，讓我們生活更美好。我大可放棄夢想，但我不想那樣。有攀登酋長岩這個想法時，自己一想到就害怕，但完成後是我有生以來最滿足的時刻」。



導演金國威說：「拍攝赤手攀岩讓我陷入天人交戰，因為這實在太危險了。你可能會在電影拍攝時，親眼目睹好友墜崖身亡…..。」



霍諾德媽媽狄德利：「我知道他只有在赤手攀岩時，才感覺自己真正活著。這是他最重要的一切，我又何忍剝奪………….」





霍諾德與妻子桑妮西裝華服登奧斯卡 男帥女美就像好萊塢紅星

記錄霍諾德攀登優勝美地的《赤手登峰》，獲得2019年奧斯卡最佳紀錄片，當水行俠傑森·摩莫亞與奧斯卡影后海倫·米蘭唸出最佳紀錄片是《赤手登峰》時，導演金國威與妻子伊莉莎白柴瓦沙瑞莉、霍諾德與妻子桑妮開心登上奧斯卡舞台，兩對佳人帥氣美麗，就像是好萊塢紅星。



Netflix《赤手獨攀台北101：直播》 創全球620萬觀看次數

2025年1月25日，霍諾德再度挑戰自己成功，只是這次大不同，Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》創下全球620萬的觀看次數，觀看小時達1200萬，登1月19日至1月25日5，Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍寶座，也在全球37個國家內闖進節目排行。









