霍諾德登頂台北101掀改名大戰 綠委提議改「台灣台北101」、賈永婕這樣回

對於台北101是否需要改名，賈永婕認為沒有必要。（取自賈永婕臉書）



美國極限攀岩大將霍諾德在無防護裝備下徒手攀登台北101，也讓這棟地標建築聲名大噪，在網路掀起改名爭議，有網友建議將台北101改名「台灣101」，讓台灣揚眉國際，台北101董事長賈永婕今天（29日）回應，認為台北101「沒有改名的必要性」。民進黨立委許智傑則建議台北市長蔣萬安，將其改名「台灣台北101」，將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定。

立委許智傑在臉書發文提到，霍諾德成功爬上101頂端後，關於101大樓應定名為「台北101」或「台灣101」的爭議沸沸揚揚，確實「台北101」是這棟大樓的名稱不僅是宣傳台北，更是非常重要的一棟城市建築形象，但「台灣101」是為了要讓世界看見臺灣而感到驕傲的口號。

許智傑建議蔣萬安，大家都能接受「中華民國台灣」，不如將台北101改成「台灣台北101」？強調「台灣台北101」不是在玩文字遊戲，一來僅尊重了該建築的註冊名稱與台北市的行政管轄；其次將「台灣」這張國際名片與「台北」這座城市品牌深度綁定。這不再是「二選一」的認同排他，而是「加成式」的堆疊累加。

對於台北101是否需要改名，賈永婕說，台北101是伴隨很多人成長的地標名字，它就在台灣，沒有改名的必要性，也沒必要進行文字討論。（責任編輯：殷偵維）