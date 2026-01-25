霍諾德登頂台北101「先做1件事」 網笑翻：訊號一定很好

網紅「姆士捲」表示，霍諾德成功登頂台北101後，竟拿起手機「滑X」。（圖／翻攝自Ｘ／Netflix Sports）

40歲美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午約10時42分完成徒手攀登台北101挑戰，耗時1小時31分順利登頂，當時他也立刻拿起手機自拍紀念。對此，擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」分享，霍諾德登頂後，居然在滑社群平台X，並轉發自己登頂的影片，讓網友瞬間笑翻。

霍諾德轉發自己登頂的影片。（圖／翻攝自Ｘ／Netflix Sports）

霍諾德今日上午在沒有任何防護裝備下，成功完成徒手攀登台北101挑戰，他抵達塔尖後，也立刻拿起手機自拍，記錄這個歷史性瞬間，還直接坐在101頂端平台休息，俯瞰整個台北市景色，並對著鏡頭坦言「這真的太酷了，但老實說我很累，不過一切都太美好了」。

擁有63萬追蹤者的網紅「姆士捲」稍早也在臉書發文指出，霍諾德登頂當下，竟然還在滑社群平台X，「你可能好奇，攀上頂端的人那個瞬間在做什麼，他在滑推特」，並附上截圖，只見霍諾德轉發自己站在塔尖自拍的影片，畫面曝光後讓不少網友笑翻。

貼文一出引發熱議，許多網友紛紛留言表示，「這裡的訊號一定很好」、「感謝霍諾德先生讓世界看見台灣最佳行銷」「我坐在沙發上看直播都覺得腳軟了，老兄居然站在全台最高樓的樓頂自拍跟滑推特」、「他站上去那幾分鐘我光看腳就一直抖！然後他在那邊跟站在平地一樣滑推特？他的心臟跟我是不是大小顆差很多」。

