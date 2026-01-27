霍諾德登頂台北101！蔣萬安曝前一晚與賈永婕電話內幕

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日成功完成徒手且毫無防護裝備攀登「台北101」的壯舉，蔣萬安27日分享，在活動前一晚台北101董事長賈永婕有致電給他，並詢問若25日若仍無法舉行，延後至26日的可能性？蔣萬安表示「沒有問題」，並聯繫市府各單位做好改為周一在尖峰時刻的應變措施。（徐佑昇攝）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日成功完成徒手且毫無防護裝備攀登「台北101」的壯舉，台北101董事長賈永婕被認為是最大功臣。蔣萬安27日出席市政會議前被問及此議題，蔣萬安分享在活動前一晚賈永婕有致電給他，並詢問若25日仍無法舉行，延後至26日的可能性？蔣萬安當下表示「沒有問題」，並聯繫市府各單位做好改為周一在尖峰時刻的應變措施。蔣萬安強調，「只要能讓世界看到台灣、看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成一起努力」。

霍諾德日前完成徒手無防護設備攀登台北101，事後蔣萬安發文祝福，但卻有不少網友留言酸蔣萬安蹭熱度，但賈永婕也留言感謝蔣萬安前一晚的協助，打臉酸民。今早蔣萬安出席市政會議前被媒體問及此議題，蔣萬安也透露攀登活動前與賈永婕的溝通內幕。

蔣萬安表示，賈永婕確實很用心很積極，希望能夠讓這次攀爬101順利進行，她特別在周六晚間打給他，希望說如果周日沒有辦法順利舉行，那延到周一可不可以？因為周一是上班日的尖峰時段，但一開始他們的申請只有周六、周日。

蔣萬安說，他當下表示「沒有問題」，他馬上聯絡包括警察局、消防局、交通局、EOC緊急應變中心等單位、文化局及都委會協調。

蔣萬安指出，因為周一早上是尖峰時段，須協調包括交通局、警察局對整體交通、人潮、車流等相關的管制，還有現場消防局對於安全的維護、EOC及頂樓相關媒體拍攝。當然還有影委、Netflix還有拍攝團隊的公文申請、審查件等等，以及加速整個流程。

蔣萬安強調，只要是能讓世界看到台灣、看到台北、看到中華民國，「我們都會全力促成、一起努力」。

