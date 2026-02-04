霍諾德登頂台北101一週後曝最難忘時刻 初次主持旅行節目即將首播

霍諾德在台北101登頂後自拍。取自霍諾德臉書



美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）上月25日在Netflix直播下登頂台北101大樓，掀起的風潮至今未歇。在這項壯舉完成一週後，他表示記憶最深刻的是整個前置準備過程，包括反覆演練勘查攀登路線、憂心天氣的壓力等等；當天的湛藍晴空則令他印象最深刻。

霍諾德首創在直播中徒手攀登摩天大樓的紀錄。根據Netflix在1月29日公布的數據，《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper LIVE）節目在全球吸引620萬名用戶觀看，他也在一夕間成為家喻戶曉的名人。

廣告 廣告

路透社週二（2/3）刊出對霍諾德的專訪，詢問他時隔一週後，對整件事最深刻的記憶。霍諾德表示，他還需要更多時間、更多思緒來消化這整件事，不過目前他最深刻的記憶點（如同他所有的攀岩經驗一樣），其實是所有前置準備過程，包括事前和朋友們相處的時光、在牆面上反覆勘查路線、對天氣的焦慮與壓力。

霍諾德以1小時31分鐘登頂台北101，令許多觀賞直播的觀眾冷汗直流。不過他表示，對於真正的攀登過程只記得一部分，包括欣賞風景，以及看到地面上那麼多觀眾時的驚訝感受。他坦言，比起攀爬本身，他記憶更深的是整體週邊體驗。

攀登當天的天氣也令他印象極為深刻，「那天天氣太完美了，前幾天都是陰雨綿綿，但那一天卻是晴朗、湛藍、美麗、空氣清爽，讓整件事感覺好太多了」。

●玩得開心 「完全願意」再做一次

這次的攀登計畫以即時直播方式呈現，也引起熱議。霍諾德則表示，對他來說，攀登摩天大樓一直都與「即時直播」連結在一起，而且早在2013年就差點實現直播攀登台北101大樓的計畫。

他表示，如果要做現場直播的徒手攀登，攀登建築物才比較可行，在野外幾乎不可能，因為沒有網路訊號。

霍諾德直言，無論是否即時直播，對他來說並無差別，甚至從某些角度而言反而更好，因為若是拍攝攀登紀錄片，完成攀登後還要回去補拍特寫、細節，做一堆後製工作，「現場直播就是爬完就回家，簡單、輕鬆得多」。

被問及是否還會再嘗試即時直播攀登活動，霍諾德表示，這次攀登台北101的經驗讓他「玩得很開心」，類似計畫他「完全願意」再做一次，只要有機會或有人邀請。但他不認為即時直播會成為攀岩文化的主流，「畢竟攀岩多半發生在戶外偏遠地區」。

霍諾德認為，即時直播攀登不會成為趨勢，「比較像是每隔十幾二十年，偶爾出現一次的酷事」。

●外界聚焦生死風險 掩蓋攀登樂趣

記者問及，無論是觀看奧斯卡得獎紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）或《赤手獨攀台北101：直播》，觀眾大多聚焦於霍諾德承受的風險，而非攀登本身的技藝與樂趣，這種態度是否影響人們理解作品？霍諾德完全同意這種說法。

霍諾德表示，攀登摩天大樓之所以讓人震撼，是因為它太超出多數人的日常經驗。他解釋：「看頂尖運動員做他們訓練一輩子的事，本來就是很正常的事。但不知為何，大家不會這麼看攀岩運動，而是覺得：『這太瘋狂了，為什麼要這樣做？』但我會回答：『先生，你不是每個週末都在看拳擊嗎？』」

霍諾德表示，人們對於徒手攀登的討論總是圍繞著風險、後果、生死極限，雖然這是完全可以理解的事，「但是爬上一棟建築物本身，真的超級好玩。某種程度上，這像是我內心的小男孩終於實現夢想」。

他表示，小時候抬頭看著那些高聳建築，會想著若能爬上去「一定超棒」，長大後真的能做到，「那種感覺真的很酷」，「那裡面有一種純粹的快樂，常常被極端、生死這些標籤掩蓋。只要把那些標籤都放在一邊，其實真的酷到不行」。

●「頂尖攀岩」20年坦言熱情略減 旅遊節目即將首映

被問及未來的攀岩目標，霍諾德說，他自己想爬的目標很多，但他還有另一份「全家一起攀爬」的目標清單，希望等兩個女兒長大一些後可以實現。他提到，東南亞有很多他未曾攀登過的岩場，「我覺得那會是很棒的家庭經驗，也能讓孩子看到一個完全不同的世界」。

霍諾德現年已40歲，看待徒手攀登的態度也有所不同。他表示，徒手攀登可分為簡單（easy）與頂尖（cutting-edge）等級，前者包括在山峰稜線上攀爬、或攀登容易的路線，「我應該到老都會繼續」。

但霍諾德坦言，對於菁英好手攀登的「頂尖級」攀岩，他不會永遠持續，而且現在就已經少了一點動力。他說：「過去20年，我以職業攀岩者身分在北美西部四處攀登，做了很多我真正感到興奮的事情，現在我對於這些的熱情已自然減少了一些。」

在攀登計畫之外，霍諾德也擴大觸角，他主持的旅行節目《跟著霍諾德去戶外瞧瞧》（暫譯，Get a Little Out There with Alex Honnold）本月即將在美國Outside頻道首播，拍攝地點全在他的家鄉內華達州。

霍諾德表示，做旅行節目和拍攝攀登節目或紀錄片完全不同，「重點在探索、冒險，以及認識有趣的人」；不過共同之處則是，這些都是讓他覺得「這真的很酷、很不一樣、我正在學習新東西、真的很有趣」的拍攝計畫。

更多太報報導

曾令人聞風喪膽 利比亞強人格達費之子53歲遇刺身亡

關門4天 眾議院通過支出法案！結束美國局部政府停擺

揭密霍諾德的日常：從送女兒上學到一週攀岩40小時的高效人生