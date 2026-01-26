霍諾德登頂成功！前台北市副市長爆101曾拒阿湯哥錯過好萊塢大片
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101大樓，引發關注。前台北市副市長李永萍認為，行銷101不需要用這種方法，她還透露，台北曾與由湯姆克魯斯主演的《不可能的任務》失之交臂，她後來得知此事後十分扼腕，並成立了影視協拍委員會。
李永萍25日在中天節目《辣晚報》表示，自己被問及，若現在還是台北市副市長，是否會同意霍諾德攀登101，「我當時真的滿猶豫的，我的態度是保守派，我大概會反對。」她指出，如果要讓台北被看見，讓101來宣傳行銷，其實還有很多方法；另外，她認為，霍諾德成功的機率很大，因為他相當有經驗，過去的很多挑戰也都成功。但總體而言，確實還是有相當的風險，而他挑戰成功後，大家都很高興，很多人被他圈粉。
李永萍認為，行銷101真的不必用這樣的方法，這次台北市政府出動許多局處，在文化局有一個很關鍵的單位，叫影視協拍委員會，這個單位是在她擔任文化局長時成立的，而成立的背景也和台北101有關。 在她擔任文化局長前，台北錯失了好萊塢大片，「阿湯哥的mission impossible」，電影的拍攝過程會在101跳來跳去，但台北101不願意並拒絕，當時台北市府沒有任何單位可以提出申請，也沒有協調機制，所以後來他們就跑去上海拍攝了。
李永萍說，她後來得知好萊塢大片跑掉了，十分扼腕，於是就到紐約取經，之後成立一個可以協調台北市政府各局處的單位，影視協拍委員會取得很多成就，包括電影《露西》。早在20年前，好萊塢大片就看中101了，今天霍諾德來挑戰，我們可以協助他，政府都可以助一臂之力。她強調，行銷台北，影視協拍還是一個很好的方案，個人的挑戰開了這個先例以後，未來怎麼處理要非常的慎重，「不會每次都這麼好運的啦。」
