霍諾德登頂101掀國際關注 賈永婕被拱選北市長急喊「絕對不可能」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101後，讓台灣躍上國際，而台北101董事長賈永婕也被視為幕後一大功臣，不少人力拱她參選台北市長。對此，賈永婕今（29日）強調，「絕對、絕對、絕對不可能參加」。

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）在無任何防護下挑戰徒手攀爬台北101，最終以91分鐘紀錄成功登頂，這項歷史性紀錄被全程直播放送到全世界，成為國際關注的焦點，台北101董事長賈永婕也被視為幕後一大功臣，不少人力拱她參選台北市長。

對此，賈永婕今（29日）回應，感謝大眾對她的認可，但她「絕對、絕對、絕對不可能參加」，她認為，台北市長的重責大任應該交給有市政經驗的人，她對從政完全沒有興趣，也是超出能力範圍的事情，目前更沒有收到任何人延攬她踏入政治圈。

另外，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都稱「台北101」為「台灣101」，又讓改名一事被提起，賈永婕也表示「沒有改名的必要性」，這只是泛政治化的議題，台北101是伴隨大家成長、地標的名字，「101就是在台灣，沒必要在文字上一直討論」。





