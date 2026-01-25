霍諾德登頂101有愛的後盾！愛妻首次聽演講就主動留電話
〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國攀岩高手艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)昨(25日)順利完成挑戰，只花了91分鐘就達成徒手攀爬登頂台北101大事，當下他的老婆桑妮在平台上等著他，開心給他一個大大的擁抱，兩人也甜蜜親吻，桑妮一直是霍諾德的堅強後盾，因為這次霍諾德來台挑戰，兩人的愛情故事也再被美國媒體報導出來。
《People》雜誌報導談到，兩個孩子的爸爸霍諾德擁有30年的攀岩經驗，這次在台北101大樓再次挑戰高難度攀爬舉動，並提到他曾因奧斯卡最佳紀錄片得獎作品《赤手登峰》聞名全球，該紀錄片拍下他成功攀爬美國國家公園優勝美地「酋長岩」的艱難過程。
另外《People》也報導霍諾德與老婆桑妮的愛情故事，兩人是在2015年霍諾德的簽書會上相識，並在2020年結婚，這次霍諾德攀登台北101之前，曾有質疑聲浪，桑妮談到：「人們質疑他當了爸爸之後還敢獨自攀岩，但這正是艾力克斯的風格。」
桑妮曾在西雅圖一家專注於能源效率的科技新創公司工作，2015年她在西雅圖與霍諾德相識，當時他剛好去那裡舉辦講座和簽名會。桑妮談到：「我之前對他一無所知，但聽完他的演講後，我覺得他既可愛又風趣。」接著透露：「於是我離開時在桌上留下了我的電話號碼，幾週後，我們進行了第一次約會。」
和霍諾德交往後，桑妮曾辭掉工作，兩人並一起去歐洲旅行，桑妮回憶：「他和我以前認識的任何人都不一樣：無比勇敢，內心渴望愛和認可，自信滿滿，而且非常聰明！」桑妮也爆料：「他很愛玩，總是能逗我笑！」
目前霍諾德夫婦及兩個女兒住在拉斯維加斯，1月他接受《男士健身》雜誌採訪時曾談到：「拉斯維加斯擁有全美最好的戶外攀岩場地，這裡戶外活動資源相當豐富。」
