霍諾德登頂101「最狂自拍照」曝光 Netflix置頂：謝謝台北
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分順利登頂，吸引各界關注。Netflix稍早在臉書官方粉絲專頁PO出霍諾德在台北101頂端的自拍照，不僅將照片置頂，更特地標註台灣。畫面曝光後，大批網友留言「好珍貴的自拍照」、「謝謝你讓世界再度看見台灣」。
Netflix臉書官方粉絲專頁今天下午分享霍諾德在台北101塔頂的自拍照，只見他露出燦爛笑容，成功登頂後的喜悅溢於言表，身後則是美麗的台北風景，令人看了相當感動。Netflix特地在貼文中寫下，「Thank you, Taipei，置頂一張自拍照在這邊」，並標註#赤手獨攀台北101直播、#艾力克斯霍諾德、#SkyscraperLive等。
畫面曝光後，網友紛紛留言「一個外國人，讓世界看見台灣的美，給你一個大大的讚」、「光站在頂端自拍就很高難度了」、「我本來已經全程驚叫連連了，但是叫最大聲的時候就是他歪頭自拍的時候」、「他值得擁有台灣最高樓的view，太厲害了」、「謝謝你讓大家知道101上面長這樣」、「全世界都看到了美麗的台灣」。
談到此次挑戰的緣起，霍諾德受訪時透露，約10年前第一次看到台北101時，就曾萌生攀登念頭，但礙於時機與相關條件，一直未能實現，這次挑戰前已向台北101公司正式提案並取得同意，前置準備歷時甚久，能在10年後完成心願，讓他感到相當開心與感動。
對於未來規劃，霍諾德笑說，短期內最想做的事就是好好休息，多花時間陪伴家人，並在旅途中補眠。他強調，自己仍會持續訓練、尋找新目標，但不會過度執著於特定高塔或挑戰，因為這類行動需考量天候、環境、許可與身心狀態，「天時地利人和缺一不可」。
霍諾德今日上午在沒有任何防護裝備下,成功完成徒手攀登台北101挑戰,他抵達塔尖後,也立刻拿起手機自拍,記錄這個歷史性瞬間,還直接坐在101頂端平台休息,俯瞰整個台北市景色,並對著鏡頭坦言「這真的太酷了,但老實說我很累,不過一切都太美好了」。
