霍諾德登頂101！直播「1細節」拯救市容 萬人驚：台北變美了

生活中心／朱祖儀報導

霍諾德徒手攀爬台北101。（圖／Netflix提供）

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午9時挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就爬上標高508公尺的大樓，登頂瞬間讓許多人相當感動。除了霍諾德的精采表現吸睛，也有不少人趁此機會欣賞台北風景，有網友就發現，Netflix攝影團隊特別調了濾鏡，讓雜亂的鐵皮屋顏色變得統一，驚呼台北變美了。

一名網友在Threads發文表示，透過Netflix看霍諾德爬上台北101頂端時，發現攝影團隊很貼心，特別加上濾鏡，讓建築物顏色偏白，讓台北盆地的山景變得更加突出，「不然吳興街那一大片看下去。」

另名網友也發文指出，Netflix團隊調色太強，降低飽和度、抽調綠色，讓原本雜亂的鐵皮屋市容變得沒這麼難看，更說「強烈建議台北市規定所有鐵皮屋統一重新上色（白色）」，市容一定會大升級。

不少網友讚嘆Netflix的濾鏡。（圖／Netflix提供）

文章曝光後吸引上萬人按讚，不少網友有感表示，「國際級的直播就是不一樣，把台灣用濾鏡拍的很好看」、「Netflix的濾鏡調色真的超級好看，把直播變得像電影」、「直播可以調色哦，好強」、「沒錯，剛剛邊看邊稱讚Netflix的色調」、「他們專業團隊做事很仔細，那架直播的直升機，在這之前已經上去場勘過，我查過了這是同一架貝爾直升機。」

也有網友討論，「吳興街這裡都更腳步緩如牛行」、「他超厲害！好感動，鐵皮是不好看，但台灣真的太潮濕了，鐵皮的確是解決了很多問題」、「那區應該是全台最貴的貧民窟吧」、「全世界都一樣啦，也不是所有區域都是大樓啊，不要那麼自卑」、「其實鐵皮隔熱防漏水，便宜又好用，只是政府應該要要求廠商固定顏色。」



