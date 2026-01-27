霍諾德登頂101 賈永婕「抱怨他1件事」！揭首次見面對話：不是有答應我?

記者鄭玉如／台北報導

美國攀岩好手霍諾德25日以91分鐘，成功徒手登頂台北101。台北101董事長賈永婕抱怨，去年約定直播要慢慢爬，霍諾德仍極速完成，「只多給我們1分鐘」。(圖／翻攝自 賈永婕臉書)

美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）本月25日僅用91分鐘，徒手成功攀登台北101。不過，台北101董事長賈永婕今（27）日在臉書發文抱怨，去年霍諾德來台試爬時，兩人已約定希望配合2小時的直播節目，請霍諾德放慢速度，沒想到他雖口頭答應，最後仍以極快速度完成挑戰，讓賈永婕哭笑不得直呼，「只多給我們1分鐘」。

賈永婕在臉書寫下「成功登頂後，我還是有跟Alex抱怨一件事情」。去年9月霍諾德來台北101試爬時，兩人第一次見面，她出於好奇詢問，需花多少時間登頂，霍諾德聳肩回「應該會在90分鐘左右」。賈永婕聽了大吃一驚，連忙說「不行！你必須放慢速度，我們的直播是2個小時。」霍諾德當時也答應會配合調整速度。

正式挑戰當天，霍諾德最後仍以91分鐘登頂。事後賈永婕在休息室詢問「你不是答應我要減速嗎？」霍諾德卻回應「我有啊！」原本預計90分鐘，最終多花1分鐘完成，讓賈永婕哭笑不得，心想「My God！1分鐘，只多給我們1分鐘，真的很大方耶」她也大讚霍諾德是神人。

截至目前為止，貼文累積4.6萬人按讚。不少網友回應「光看他可以這麼精確評估自己所需要的時間，就知道他有多擅長、多熟練這件事情。一生專注在一個興趣上，是真正的神人」、「他有休息一下，還有停下來揮手、講話，感覺已經是減速了」。

賈永婕透露，霍諾德去年試爬台北101時，承諾放慢速度配合直播，正式挑戰仍以91分鐘登頂，僅多花1分鐘，讓她哭笑不得直呼「真的很大方」。（圖／翻攝自 賈永婕的跑跳人生臉書）

