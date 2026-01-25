霍諾德登頂101！AIT發文賀：讓世界更認識台北指標性建築
美國攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101，在沒有繩索及任何安全防護下，歷時1小時31分鐘成功登頂。美國在台協會（AIT）表示，霍諾德不僅創下了新紀錄，更讓許多美國人及全球觀眾更進一步認識這座坐落於台北市中心的指標性建築。
霍諾德於上午9點正式挑戰徒手攀登，一早就有大批熱情民眾聚集在101大樓為他加油。霍諾德攀爬過程中更數次轉身向現場民眾揮手，101大樓內也有不少民眾拿手機在窗邊捕捉霍諾德經過的畫面。霍諾德歷時1小時31分完成壯舉，成功登頂101。
霍諾德挑戰攀登台北101大樓，全程沒有任何安全防護，甚至沒有綁繩，極度大膽的作法讓全球都相當關注。而他原本要在昨（24）日開爬，在最後一刻因為天候不佳的關係決定延至今日，有些民眾雖然撲空，但也表示支持，認為一切以安全最重要。
霍諾德成功登頂後，AIT發文表示，恭喜他成功徒手獨攀台北 101！並指他今日不僅創下了新紀錄，更讓許多美國人及全球觀眾更進一步認識這座坐落於台北市中心的指標性建築。
