霍諾德登101創舉大成功 賈永婕笑說沒要選舉：屁股才剛坐熱耶

美國攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）昨成功徒手征服台北 101，僅花1小時31分就完成挑戰，締造新歷史，而台北101董事長賈永婕也被外界點名是幕後功臣，甚至力拱立她出來選台北市長。不過，賈永婕今天（26日）親自發文喊話「請大家冷靜」，笑說自己還沉浸在攀登成功的光環中，直呼「不要叫我去選舉，選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」
被點名批綠袍選北市長 笑回屁股才剛坐熱
前立委謝欣霓今稍早在社群平台發文表示，起初包括她在內的許多人都不看好賈永婕接掌台北101，當時質疑像101這樣嚴肅的「國家門戶」，若沒有豐富政治歷練的人，是否有能力駕馭並有亮眼表現。然而，在看到101透過攀爬活動被世界看見後，謝欣霓直言，「我必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉！」她強調，賈永婕這次表現真的很棒，唯有身為運動高手，才有勇氣做出這樣的決策，，並支持賈永婕角逐台北市長。
綠委王世堅肯定賈永婕有個特點，她對錯誤都會願意承認、馬上修正，這是擔任公職很好的參考，知錯能改，修正的都很快，這次霍諾德完成徒手攀登攻頂台北101，創下世界紀錄，確實證明賈永婕當時的判斷都是正確的，若保守一點，就會拒絕這樣的申請，但賈永婕不但深入了解後，也把握住機會同意。他也肯定賈永婕包括佈置國旗，以及在整個過程，不會彰顯個人，而是彰顯整個台灣，確實是很好的參選人之一。
不過，賈永婕也透過社群會回應，「好的，請大家冷靜賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」
賈董溫馨提醒民眾勿上101
賈永婕也提醒民眾，請大家放棄想要攀爬101大樓的想法，「不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落，請直接放棄掙扎，這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」不過，她也說，若來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆都非常歡迎，最後，賈永婕再次重申，「但請尊重我們的 窗框小姐 跟 玻璃小姐。 是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。 謝謝大家的理解與文明 。」
