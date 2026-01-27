霍諾德登101有人被罵？她盤點賴清德不爽4件事：前任搶功、陳亭妃還贏了

2026年逢九合一大選，國內外情勢持續動盪，近日美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功在無繩索、無防護的情況下，成功徒手攀上台北101，震撼人心，也讓台灣成為全球焦點。媒體人李艷秋今（27）日在臉書以「最近，少惹賴清德，他心情不好」為題，盤點4大事件指出，看看總統賴清德最近遇到的事情，「換作你心情會好嗎？」​

第一點，李艷秋指出，霍諾德成功登上台北101後，現任總統在臉書恭賀也算恰當，但前總統蔡英文硬是搶先4分鐘發文，大家對比後發現，賴清德含混以「謝謝幕後英雄」帶過，反觀蔡英文明確感謝101董事長賈永婕、直播團隊、台北市政府等，這突顯出賴清德的狹隘爭功，只想蹭反惹人憎，更有網友酸「讓台南老農爬屋頂也很讓人欽佩」、「賴可以先練習爬自家違建」等，前任搶功外還被罵了一頓，心情會好嗎？

「前任的報復還不止於此！」李艷秋表示，再者，蔡英文的「想想論壇」重新開張、最近辦了總統級的讀書會，疾呼綠能弊案不分藍綠要肅貪，且是在賴清德就職一年後開幹，「擺明不信賴。前任陰魂不散，你心情會好嗎？」第三，賴清德的嫡傳子弟兵林俊憲竟在台南市長初選中輸給立委陳亭妃，勘災時賴清德毫不掩飾地壓制的畫面，外界記憶猶新，民進黨在台南執政了32年，鄉親竟然起了反心，多讓人傷心啊，「想起以後還要為陳亭妃助選，心情會好嗎？」

最後一點，李艷秋表示，民進黨萬年總召柯建銘大罷免失敗後就該負罪走人，卻頑抗至今還想連任總召，續任可能性很高，柯建銘絕對有本事通過在野提案，叫總統國情報告，再惹柯「通過彈劾總統案也不是夢」，有這樣的存在，賴清德心情會好嗎？李艷秋總結，兩岸不平、國內仇恨高，台積電神山整座移、物價漲、新生兒創新低，執政團隊卻只知道撈錢占地盤、爭功諉過，「我不知道賴總統心情好不好，但老百姓該讓執政者知道，我們不爽你很久了！」

