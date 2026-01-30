霍諾德登101紀錄片攝影師，不是奧斯卡獎得主金國威

Taiwan FactCheck Center

網傳「霍諾德攀101攝影推手曝光，是他的好友金國威」？

《赤手獨攀台北101》紀錄片的攝影師不是金國威

記者：陳偉婷、何蕙安、責任編輯：陳偉婷

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）獨攀台北101引發話題，社群有文章宣稱此次紀錄片攝影是奧斯卡獎得主金國威（Jimmy Chin），且被媒體大量引用。但檢視《赤手獨攀台北101：直播》片尾，即可知道金國威並非團隊成員。



一、網傳文章的原始發布者1月25日發布一張AI影像搭配文字，宣稱此次霍諾德攀登101紀錄片的攝影師是金國威，但後續遭影評人翁煌德查核，金國威並未參與此次101紀錄片攝影，且金國威是華裔美國人，也非網傳文章宣稱的韓裔美國人。



原始發布者遭網友指證後，曾修改貼文，並於1月28日發文承認，其撰文時曾詢問AI，金國威是否來台參與拍攝，AI給了錯誤答案。作者並於1月29日刪除25日的原始貼文和前述28日的文章。



二、檢視《赤手獨攀台北101：直播》片尾名單即可發現，不管是影片導演、高空攝影指導、攝影師團隊等，均無金國威。



三、霍諾德先前曾揭露此次101紀錄片高空攝影，稱攝影團隊都是他的朋友，高空攝影指導Brett Lowell有個很瘋狂的大裝備，他基本上是在幾百英呎高的建築物外戴著一條固定繩索（static line），拿著這個無敵廣角鏡頭，就像飄在太空中。



四、許多媒體原本第一時間跟進報導網傳文章，大肆宣揚金國威來台紀錄101攀爬事件；後續被闢謠後，目前媒體均已撤文，但社群仍流傳錯誤的報導擷圖和相關討論。



網傳金國威來台拍攝霍諾德獨攀101，實為網友詢問AI後的錯誤資訊。

背景

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）1月25日徒手攀上台北101大樓，同日下午一個在Facebook擁有1.3萬追蹤者的帳號發了一張圖片，顯示霍諾德爬101時，左側有一位扛著攝影機的人跟拍。發文者宣稱左側跟拍霍諾德的人是奧斯卡得主金國威（Jimmy Chin）。

這則貼文也引起很多媒體跟進，紛紛報導金國威是此次101紀錄片的攝影師；社群也有許多網友轉傳新聞擷圖。

查核

查核點一：奧獎得主金國威是這次霍諾德獨攀101紀錄片的攝影師嗎？

金國威並非《赤手獨攀台北101：直播》攝影團隊一員

（一）檢視《赤手獨攀台北101：直播》片尾名單，不管是導演、高空攝影指導、攝影師團隊等，並無出現金國威Jimmy Chin的名字。

（二）檢視紀錄片片尾名單，高角度攝影指導（high angle director of photography）是Brett Lowell，他的IG也分享當天紀錄的工作照。

檢視Brett Lowell在IG發布的影片，霍諾德分享，此次參與的攝影師都是他的朋友，他們是一群過去好幾年來一起合作過的人，他們將一起享受這段時光。他也提到Brett Lowell，說他有個很瘋狂的大裝備，他基本上是在幾百英呎高的建築物外戴著一條固定繩索（static line），拿著這個無敵廣角鏡頭，就像飄在太空中。



（三）台灣影評人協會監事、Facebook粉絲專頁「無影無蹤」經營者翁煌德表示，網傳文章引用AI照片，宣稱跟拍的人是金國威，但金國威實際上並無參與，且該篇網路文章也有一些與現實不符的資訊，例如金國威是華裔美國人，而非傳言聲稱的韓裔美國人。

翁煌德說，該篇網路文章講述金國威的受訪內容，如「身為好友的 Jimmy 親口說過：『如果 Alex 真的掉下去了，作為紀錄者，我不能放下攝影機，我必須把畫面忠實記錄下來…』」等，也與金國威過去受訪的內容有所衝突。金國威在拍攝以霍諾德主角的紀錄片《赤手登峰 Free Solo》（2018）時，曾數度被詢問如果霍諾德從酋長岩落下會如何。金國威強調拍攝是其次，霍諾德的安全必須優先於電影本身。在接受媒體《The Inertia》採訪時，他也指出「電影從來不是第一位，他的『經驗、安全、意圖』才是」。

金國威從未說過如果霍諾德落下，還要繼續「忠實記錄」這樣有違職業倫理的話，何況如果真的有這樣的畫面，也是幾乎不可能播出的。貼文者的說法與金國威謹守的拍攝倫理背道而馳。

查核點二：網傳說法從何而來？

社群貼文虛構金國威參與拍攝 原來是AI給的錯誤答案

（一）網傳說法最早出自一個擁有1.3萬追蹤者的臉書帳號，檢視該篇貼文，貼文者曾有至少一次的編輯紀錄。

原始貼文者的文章經過至少一次修改

翁煌德說，發文者在第一次發文、貼圖時，把圖視為真實影像，沒有察覺到是AI照片。後續被指正時，貼文者又大改文章結構，並稱AI圖片是意象圖，背後的推動力主要來自Netflix宣傳體系。不過，並無任何證據顯示Netflix有使用AI圖做此直播的宣傳，Netflix過去幾週主打的是該直播節目的預告片以及相關形象照，也沒有在社群推送虛假的AI圖。

（二）檢視網傳文章的原始貼文者帳號，其在1月25日發布文章後，Facebook粉絲專頁「無影無蹤」發文查核網傳文章真實性，引發迴響。貼文者於1月28日發布文章，承認自己使用AI詢問金國威是不是這次101來台灣的攝影師，並表明AI給了錯誤答案。

原始貼文者曾發文承認，以AI詢問金國威是否為101直播的攝影，AI給了錯誤答案

但查核記者29日檢視，網傳文章和後續的解釋文章均已刪除。