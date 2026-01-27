霍諾德穿紅衣爬101原因曝光！賈永婕曝他憂「紅色代表某種政治立場」

記者趙浩雲／台北報導

國際極限攀岩好手 Alex Honnold（霍諾德）日前徒手攀登台北101震撼全球。（圖／翻攝自IG @Alexhonnold、翻攝自Netflix Sports、翻攝自Netflix）

國際極限攀岩好手 Alex Honnold（霍諾德）日前徒手攀登台北101，震撼畫面曝光後在全球引發熱烈討論，也再度將台灣推上國際舞台。身為台北101董事長的賈永婕全程參與拍攝與協調工作，事後也在社群平台發文，親自揭露 Alex 當天身穿紅色上衣的幕後原因，意外掀起另一波話題。

賈永婕在貼文中先是感嘆，台灣是一個「很可愛、也很特別的地方」，因為任何事情都可能瞬間被政治化，並從不同立場吵成一團，但她也認為，這樣的熱鬧某種程度上正代表台灣社會的高度自由。她幽默自嘲，身邊好友還輪流「恐嚇」她不要再發文，擔心她人氣正旺，一不小心就被討厭，不過她也直言，「討厭我的人，不會因為我不發文就突然喜歡我。」

廣告 廣告

談到Alex攀登當天的紅色服裝，賈永婕透露，其實事前曾經有過一番認真的討論。製作人 James 特地找她商量服裝顏色，她第一時間便表態，「他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色。」而 Alex 本人最喜歡的正是紅色，卻讓團隊一度陷入遲疑。

美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）挑戰攀爬台北101。（圖／記者鄭孟晃攝影）

賈永婕表示，當時製作團隊突然變得支支吾吾，原來是在擔心紅色是否會被解讀成某種政治立場，甚至擔心因此讓她陷入尷尬處境。對此，她坦言當下真的覺得「有點莫名地好笑」，沒想到一位外國製作人會如此認真地替台灣的政治敏感度操心。

她也隨即向對方說明，在台灣文化中，紅色代表的是吉祥、喜慶與祝賀，本身就是非常正面的顏色，加上紅色在視覺上相當亮眼，非常適合拍攝高空攀登畫面，因此她毫不猶豫舉雙手雙腳贊成 Alex 穿紅衣攀爬101。賈永婕也笑說，自己原本只是覺得紅色好看，卻沒想到最後呈現出來的畫面「會這麼好看」，紅色上衣在灰藍色的城市天際線中格外醒目，也成為這次攀登影像中令人印象深刻的視覺焦點。

更多三立新聞網報導

18天送走三位資深藝人！女星感嘆「心好痛」 三度出席告別式送別

唐玲罹癌摘子宮得糖尿病！驚吐「家人也癌逝」一年就走了：以為會過關

霍諾德攻頂101！賈永婕呼籲「不要硬上窗框、玻璃小姐」遭罵翻：粗俗

曹西平乾兒子女友曝光「超越血緣親情」 一家三口幸福合照成追憶

