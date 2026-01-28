霍諾德站台北101自拍...燦笑撞臉「得意的一天」 對比畫面出爐網笑瘋

娛樂中心／蔡佩伶報導

霍諾德登頂台北101後自拍。（圖／翻攝自Netflix IG）

美國極限自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）近來挑戰徒手爬台北101，最終耗時91分鐘成功登頂，掀起不小的話題，有趣的是，網友發現霍諾德站上101的自拍照，意外撞臉台灣品牌葵花油LOGO上的男子，對比畫面瞬間笑翻粉絲。

網友透過Threads分享兩張照片，其中一張是霍諾德的自拍，另一張則是台灣葵花油品牌「得意的一天」LOGO，仔細一看上頭男子也是穿紅衣服，比讚露出燦爛笑容，乍看之下與霍諾德有幾分相似，讓網友不禁表示「這是台灣Alex嗎？」

廣告 廣告

貼文曝光之後，掀起網友的熱烈討論，還有人開玩笑表示原來霍諾德早來台灣代言，「爬上101應該不只得意的一天，是得意很多天」，事實上，霍諾德曾分享爬101的心得，提到起初感到緊張，尤其是看到這麼多人，「壓力真的很大」，不過隨著高度逐漸拉升，他心情反而慢慢轉為平穩與放鬆，逐漸進入節奏。

霍諾德被說撞臉葵花油品牌「得意的一天」。（圖／翻攝自得意的一天臉書）

更多三立新聞網報導

昔陷合約糾紛！女星驚傳驟逝「死因不公開」得年27歲 公司證實已出殯

大S紀念雕像完工了！下週辦揭幕儀式 具俊曄「未來動向」曝光

龍鳳胎生日「僅差三個月」！38歲女星爆違法代孕 綜藝、代言全喊卡

李多慧跨界拍八點檔！一開口「台語諧音梗」 網笑瘋：越來越台灣人

