霍諾德自爆攀爬節奏全靠這團「搖滾歌單」！網跪「求同款」

霍諾德接受媒體訪問，透露高樓大風與觀眾歡呼聲對他的影響。Netflix提供

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日完成徒手攻頂台北101的壯舉，驚心動魄的91分鐘透過Netflix全球直播，讓台灣地標登向世界舞台。霍諾德於今（26日）首度在社群發文，感性直呼這是在驚人高塔度過「美好的一天。」他隨後接受美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）採訪，解密在508公尺高空的感官體驗。

霍諾德表示，不同於以往在深山野外的獨攀，這次大樓內的上班族與地面的加油聲，意外成為他的「超強力助燃劑。」霍諾德表示：「對於所有運動員來說，當場上有觀眾熱烈歡呼時，都會特別有感。但身為一名攀岩者，平常根本不會有這樣的經驗。」

廣告 廣告

他笑著提到，這讓他終於能理解為何NFL超級盃的球員們總是打得如此賣力，「這是我第一次體驗到這種感覺，真的會讓人動力倍增。」

放慢腳步享受「台北日常」 霍諾德：與人揮手比死命趕路更輕鬆

隨著攀爬高度不斷提升，霍諾德的心態也發生了奇妙的轉變。他透露，起初確實感到緊張且有壓力，但看到玻璃窗內上班族驚訝的神情，他決定將這場玩命挑戰變成一場有趣的「社交旅程」。霍諾德表示：「我想說，如果我在途中跟大樓裡的人揮揮手、享受這段經歷，整個過程會變得更有趣。」

霍諾德 Alex Honnold 自由攀登台北101時，有不少民眾在大樓內拍攝揮手。攝影鄒保祥

他原本最擔心的挑戰是節奏控制，因為太快會導致體力透支，但如果選擇放慢腳步、沿途跟大家揮揮手，欣賞台北市區的美景，反而能減輕心理上的疲勞感。霍諾德說：「整體感覺就沒那麼可怕了，所以我乾脆決定放開心情，好好享受這個經驗。」

而霍諾德在將攻頂時，曾以雙腳鉤住結構「釋放雙手」讓許多人看了手腳直冒汗，他表示攀登過程中看到許多民眾在窗內對他比愛心手勢，霍諾德笑說他可以輕鬆像這些群眾揮手，但絕對無法「比愛心」，「這個我真的沒辦法，因為我的雙手還要抓著大樓外牆呢！」

霍諾德徒手攀爬台北101_攝影李智為、鄒保祥

搖滾歌單精準判斷速度 霍諾德大讚直播比拍紀錄片輕鬆

這次徒手攀登台北101也是他第一次直播，霍諾德直呼比拍紀錄片棒多了。霍諾德解釋，以往拍攝《赤手登峰》等紀錄片時，爬完之後往往還要在岩壁上折騰一週，只為了補拍各種角度與天氣下的特寫畫面，過程極其煎熬。他表示：「那真的非常辛苦，反觀直播活動，爬完就結束了，可以直接回家。」

霍諾德坦言，在台北101攀爬的節奏控制是成功的關鍵。為了在竹節結構中保持穩定，他全程配戴耳機聆聽前衛搖滾樂團「Tool」的作品。他解釋，音樂對他而言不僅是消遣，更是判斷速度的測速計，因為他熟悉每首歌的長度，能精準推算爬過一個竹節是否落在目標的6分鐘內。

儘管昨日連線訊號不佳，他仍靠著律動感維持步調。霍諾德幽默地說，這場挑戰比拍紀錄片輕鬆多了，因為不用為了補鏡頭在岩壁上多待一週，「爬完就能回家休息。」網路上則有他2008年挑戰 Moonlight Buttress 的時候，他的贊助商 Black Diamond 曾經分享了當時他在聽的歌單，算是入門的搖滾歌單：https://open.spotify.com/playlist/1FJEzofrXRQy3LNABUJkDC?si=EWt1mJTIT46LnA6xG7D1uw

不少網友好奇這次霍諾德的101歌單，有人分析霍諾德的「Tool」節奏歌單可能會有以下幾首歌，包括〈Pneuma〉（時長 11:53），這是霍諾德曾公開表示最愛的曲目之一。〈Schism〉（時長 06:47）是經典的奇數節拍。這首歌的長度正好對應他爬完一個完整「如意結」到下一個露台的時間點。〈Lateralus〉（時長 09:24），歌曲基於「費氏數列」創作，象徵著不斷擴張與超越，與他站上塔尖那刻的宇宙觀完美契合。

艾力克斯霍諾德徒手攀登台北101創世界紀錄。Netflix提供

攀爬龍形裝飾直呼「太瘋狂」 手抓外牆拒比愛心笑翻網

在攀爬過程中，最讓霍諾德印象深刻的是外牆的「龍形裝飾」。雖然他大讚設計美觀且極具藝術感，但每當踏上龍身時，都有種在深淵之上的感覺，腦中仍會閃過「這也太瘋狂了」的念頭。他甚至在爬過最後一個龍形結構時感到一絲惆悵，認為這可能是人生最後一次「攀龍」的難得經驗。

此外，對於外界擔心的強風與高度，霍諾德分析台北101的難度剛好位在「黃金平衡點」（Sweet Spot），不像帶有洗窗軌道的建築物那樣無趣，且城市的風場比起格陵蘭東部的冰河大山，對他而言尚在可控範圍，是一次極具挑戰性且「引人入勝」的城市冒險。

霍諾德表示會懷念這些龍型裝飾，站在上面有讓他有如身在深淵之上的感覺。鄒保祥攝

民眾歡呼聲成最強助力 霍諾德驚嘆：像在打超級盃

霍諾德表示這次的攀爬經驗是他有史以來最「家庭友善」的一場挑戰，因為攀完後他下午就能悠閒地與家人共享時光，不用窩在極地的帳篷裡忍受寒風。面對外界驚呼爬101太過瘋狂且有強風威脅，這位世界級大神卻有截然不同的獨到見解。霍諾德表示，大家可能不懂什麼才叫真正的挑戰，對他而言，去格陵蘭東部那種偏遠地區，拖著雪橇穿過冰河數週去開拓巨岩牆，那才叫真正的極端冒險。

至於眾人最擔心的101高空強風，他則幽默地回應：「城市裡的風，根本沒辦法跟大山裡的風相比。」霍諾德透露，他事前預估的完成時間落在1小時25分到2小時之間，甚至一度預計要花上2小時15分。最後以1小時31分鐘登頂，剛好讓直播節目在2小時整點準時收尾。他對這個結果感到非常滿意，「我覺得自己不疾不徐，輕鬆自在。」

霍諾德徒手攀爬台北101還大膽將雙手放開。圖／鏡新聞

霍諾德成功以91分30秒徒手登頂台北101。鄒保祥攝



回到原文

更多鏡報報導

徒手攀登101有保險？霍諾德親解答 與妻子用「地獄哏」化解生死關頭沉重感

霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍

艾力克斯霍諾德如何成為攀岩界傳奇？收入來源是什麼？6個關於他的熱知識

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光