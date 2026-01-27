霍諾德被轟了！歐洲媒體重批Netflix：令人毛骨悚然、不負責任

記者施春美／綜合報導

霍諾德（Alex Honnold）上週六(25日)徒手攀登台北101，引發全球高度關注（圖／翻攝自Netflix）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）上週六(25日)在未使用防護裝備下，徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體r競相報導。然而，許多歐洲媒體質疑，這類極限行為雖然引起驚嘆，但Netflix直播此行為有倫理上的重大疑慮，令人毛骨悚然又不負責任。

英國歷史悠久、具國際影響力的媒體《衛報》（The Guardian）指出，在美國，直播極限運動表演有悠久的傳統，從1970年的克尼維爾（Evel Knievel）摩托車飛躍到如今紅牛的各項紀錄挑戰，不勝枚舉。

《衛報》在該篇報導中，引述美國體育媒體超過20年的記者迪奇(Deitsch)認為，Netflix此次「摩天大樓直播」目的在吸引觀眾觀看Netflix更廣泛的節目。「即便如此，主播有道德義務公開風險。主播應坦誠地告訴觀眾『風險就在這裡。』要讓觀眾知道這並非萬無一失。」

一名登山網紅在直播的墜落事故中喪生 加劇人們的擔憂

該報導指出，去年，一名阿拉斯加登山網紅在TikTok上直播的一次墜落事故中喪生，這加劇了人們的擔憂。報導指出，直播攀登508公尺（1667英尺）的決定引發了攀岩界部分人士的強烈反對。

包括《華爾街日報》專欄作家在內的批評人士指出，徒手攀岩死亡人數眾多，而且，霍諾德還是一位丈夫和父親，他們認為此次直播「帶有窺視癖、令人毛骨悚然且不負責任。」

英國《每日鏡報》也批評Netflix將直播徒手攀登行動高度商業化，形同將高風險行為包裝成獵奇表演，卻忽略其中潛藏的致命風險。有學者認為，Netflix即時轉播的行為已「跨越紅線」，可能讓極度高風險行為被正常化，而引發模仿效應。



攀岩家直播中墜落身亡！觀看者留下心理創傷



許多歐洲媒體指出，去年10月美國攀岩家米勒（Balin Miller）在攀登酋長岩時，曾在直播過程中不幸墜落身亡。此事件不僅造成悲劇，也讓當時觀看直播的民眾留下心理創傷，成為各界反思極限運動轉播倫理的案例。

