霍諾德赤手征服台北101！單日聲量飆破20萬 賈永婕、攝影團隊被讚爆

2026年1月25日，歷史性的一刻在台北誕生。美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）在全球直播鏡頭下，在無繩索、無裝備的情況下，以91分鐘30秒的時間，成功「赤手」攀上台北101頂端。這場被譽為「世紀挑戰」的直播，不僅讓世界看見台灣，更在網路上引爆驚人討論熱度。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體顯示，這場挑戰引爆全台關注，相關話題近三日（2026/1/23～1/25）總聲量高達247,693筆；光是1月25日攀爬當天，單日聲量就直接突破20萬大關，來到201,148筆。網友熱搜的關鍵字除了「壯舉、極限、傳奇」，更包含了「賈永婕、攝影、鏡頭」等幕後功臣。究竟這場極限冒險背後藏著什麼樣的「地獄關卡」與動人秘辛？本文將帶您一次完整揭秘。

揭秘101地獄三關卡！外傾15度竹節身 霍諾德認證最折磨

原訂24日登場的挑戰因雨順延，好在25日台北天公作美，唯獨高空強勁的風勢仍是不容忽視的變數。細看台北101的建築結構，這場與地心引力的博弈，實則是一場層層遞進的「三階段」地獄考驗：

1. 第一關（1至25樓基座區）：起步即是難關，面對高達372英尺的基座，整體結構呈現向內微傾，霍諾德必須先克服外牆巨大的飾條與兩座高達14英尺的金屬構件。這不僅是攀爬路徑上的障礙，更是對身體協調性與基礎體能的初步試煉。

2. 第二關（26至90樓竹節塔身）：這是最折磨人的「體力消耗戰」，此區段進入高達900英尺的垂直攀登，由8個象徵節節高升的「斗」組成。霍諾德形容這裡像巨大的「竹節盒」，雖然每8層樓的露台提供了短暫喘息空間，讓他在心理上比攀爬傳統岩壁更有安全感；但現實是殘酷的，每個「斗」都向外傾斜約10至15度，形成高難度的「外傾角」；加上玻璃帷幕表面極度光滑，他必須在對抗地心引力的同時精準控制手腳摩擦力。高度重複的動作讓肌群快速被榨乾，這正是他受訪時形容「累積疲勞」最大的一關。

3. 第三關（91至101樓頂層）：進入最後的垂直衝刺。在體力瀕臨極限的狀態下，霍諾德必須攻克抓點極少、且結構近乎垂直的塔尖，這是全程容錯率最低、最令人心驚膽戰的最後一哩路。

雖然過程驚險，但他本人賽後卻展現大將之風，淡定表示：「剛開始人多有點緊張，但越爬越高反而越放鬆，風景太不可思議了。」這不僅圓了他13年前的夢想，更將這場極限挑戰轉化為一場華麗的高空冒險。

雙手懸空嚇壞全場！霍諾德半空「定格」真相竟是為了它

直播過程中最讓觀眾屏息的畫面接連上演，當時霍諾德突然在20樓左右半空中完全靜止，讓所有盯著螢幕的觀眾瞬間冷汗直流，深怕稍有閃失。殊不知下一秒，他竟騰出一隻手伸向背後，原來只是為了調整耳機換歌！這突如其來的神反轉，連直播主持人都忍不住驚呼笑說：「天啊！我愛死這畫面了！他竟然在挑音樂，看來他準備要嗨起來了！」

而另一幕讓全球觀眾集體屏息的畫面，則出現在建築物的圓柱體結構處。霍諾德展現了令人瞠目結舌的核心力量，在高空僅靠雙腿緊緊夾住柱體，接著大膽地將雙手完全放開，轉身伸進身後的粉袋抹粉。這短短幾秒鐘「雙手懸空」的極致操作，雖然展現了他對身體控制的絕對自信，卻也讓無數觀眾嚇得大氣都不敢喘，紛紛直呼「他在這裡我緊張的想吐，又想哭！問題是根本不是我爬」、「這一段真的是超級經典！！我驚訝到嘴巴都闔不上了」、「就算現在已經知道他成功了，看影片還是心跳加快」、「看到心跳都快停止了」、「嚇死人他真的有夠鎮定」。

最強行銷！賈永婕促國旗飄揚全球直播 鳳梨拜拜迷因紅遍外網

此次活動能順利成行，台北101董事長賈永婕被公認為最強推手。事實上，這項計畫初期因高風險而不被看好，賈永婕甚至被罵「瘋子董事長」、「出事怎麼辦」。但她扛住所有壓力與質疑，親自確認霍諾德的場勘與準備，最終促成這場國際盛事。當霍諾德成功登頂的那一刻，賈永婕難掩激動情緒，在社群上高喊：「成功！我要退休了，緊張死了！」她自嘲雖然不是自己爬，但全身無力，但也驕傲地說：「代表我們台灣人就是有這種Guts，我們就是敢做這件事情！」

網友紛紛湧入留言盛讚：「董事長如果不是賈永婕，這一次還真不一定能成行」、「讚！在那個位置就是要有她這樣顧大局有guts的人」、「真的很感謝賈董願意給機會嘗試」。此外，她更展現「最強行銷」手腕，在攀爬前將大樓外的旗桿全數換上中華民國國旗，讓Netflix的全球直播畫面中處處可見國旗飄揚；而攀爬前她拿著鳳梨拜拜的畫面，也讓霍諾德露出「困惑」表情，意外成為爆紅迷因。

全台第二勇敢的人！愛妻於60樓隔窗對望：這是他的靈魂

Netflix提供

整場直播最溫柔的一刻，發生在第60樓。製作單位安排霍諾德的妻子桑妮（Sanni McCandless）在此守候，象徵台灣文化中「花甲之年」的重生與轉折。當霍諾德攀爬經過時，桑妮靠近落地窗，隔著厚重的玻璃凝視丈夫，兩人雖無法言語，但透過眼神交換了彼此的信任與愛意。

被媒體譽為「全台灣第二勇敢的人」，桑妮在受訪時坦言：「我很好，我在呼吸，試圖保持冷靜。」對於外界常誤解霍諾德是在「玩命」，桑妮堅定地為丈夫平反：「人們沒看出來的是，他攀爬時有多麼快樂，那簡直像孩子般的純粹。」她強調，每一次挑戰背後都是精密計算與無數次練習，「這不是作秀，這是他靈魂的一部分，也是他堅持下去的最大原因。」

生死一線的信任！傳奇攝影隊吊掛風中 監製：直播室也哭成一團

翻攝Netflix

除了主角，這次Netflix的直播攝影團隊也被網友封神。監製James Smith透露，這可能是廣播史上最複雜的繩索架設工程，攝影師本身也都是頂尖攀岩者，不僅要具備高空作業能力，還得極度小心器材不能掉落。James強調：「Alex需要完全的信任，相信上方的攝影師不會掉落任何東西砸到他。」除了牆外的驚險，直播控制室內的氣氛同樣緊繃到極點。James Smith回憶，當螢幕終於出現霍諾德登頂並與團隊相擁的畫面時，控制室內許多工作人員壓力瞬間釋放，忍不住激動落淚。

這一幕幕「生死一線」的攝影畫面，讓網友紛紛致敬：「這年頭攝影的錢也不好賺」、「謝謝所有的團隊！讓全世界看見勇者與台灣！謝謝你們」、「攝影師的敬業非常令人尊敬」、「幕後攝影師也好猛」台灣觀光協會會長簡余晏也發文感嘆，這些隱身在鏡頭後的極限職人，擁有讓人腿軟的「超能力」，是支撐起精彩瞬間的無名英雄。

限量20個！霍諾德親筆簽名「101特製粉袋」免費抽獎資訊

隨著挑戰成功，霍諾德腰間的「白色攀岩粉袋」也成為亮點。眼尖網友發現粉袋上印有台北101圖案，原來這是知名戶外品牌Black Diamond為了紀念此次創舉，特別訂製的專屬款，全球限量僅20個！

Black Diamond官方霸氣宣布，扣除霍諾德本人使用的一個，其餘19個將全數免費送出，且每一個都有霍諾德的親筆簽名。目前該抽獎貼文在IG上已累積超過2.6萬個讚，想收藏這份歷史紀念的粉絲，千萬別錯過！

【Black Diamond 台北101攀岩粉袋抽獎資訊】

活動時間：即日起至1月30日（五）

抽獎資格：

1、追蹤Black Diamond官方IG（@blackdiamond）

2、在抽獎貼文留言區標記3位朋友

3、加碼資格：分享貼文至限動並標記官方帳號

開獎日期：1月30日隨機抽出得獎者。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年1月23日至2026年1月25日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『霍諾德赤手攀爬台北101』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

