霍諾德赤手獨攀紀錄片中文配音上線！他1句話成焦點 網感動喊：再也不會說中配多餘

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101的過程，都被Netflix直播記錄下來，昨（27）日Netflix宣布，目前「赤手獨攀台北101直播，字幕與音訊都更新囉！」官方也強調，除了現場觀眾用中文向霍諾德喊「加油！」的片段外，其餘的內容已全面以中文配音呈現，引起網友熱議。

Netflix昨日宣布，除了現場觀眾用中文向霍諾德喊「加油！」的片段外，其餘的內容已全面以中文配音呈現。（圖／Alex Honnold臉書）

許多網友在看了Netflix發布的中文配音片段後，坦言「非常不習慣」，不過也有網友覺得配音員得聲音非常耳熟，讓他想起以前的中配卡通及綜藝節目《動手玩創意》，更有網友幽默笑稱：「原來是Discovery，還以為是Netflix」、「這畫面是不是也要改成迪士尼版本。」

但也有另一派網友認為：「為什麼要配音，還一點都不像臺灣人說話方式，好好笑好像在看日本的歐美劇」、「不能配字幕就好了嗎」、「中文配音超解」、「這配音有夠尷尬」、「忽然中文 超怪的餒」、「是我的錯覺還是這配音生硬到比肝硬化還硬」。

不過，貼文底下也出現一名網友指出：「太好了，我們視障者可以聽了。」補少網友寫紛紛稱讚Netflix表示：「看到有視障人士中文配音的需求，我再也不會說中配是多餘的」、「你嫌棄中配可以，但你沒必要覺得中配不需要，有人會需要的」、「感謝你們讓視障、老人、小朋友或其他族群也能有機會一起參與這樣的台灣盛事」、「感謝讓視障、老人、小孩都能聽的懂！多一個中文選項就能讓他們知道這世界更多」。

