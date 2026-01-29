霍諾德返美！愛妻桑妮「曬101頂端自拍」 合影賈永婕喊：真是一場冒險

記者王培驊／綜合報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前完成徒手攀登台北101的壯舉，震撼全球，也讓全程陪伴的妻子桑妮（Sanni McCandless）承受巨大心理壓力。行程結束返回美國後，桑妮在社群平台再度分享多張站在101頂端的高空自拍照，並寫下這趟「既狂野又超現實」的台灣冒險心情。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）的老婆桑妮發出在101頂端的照片，宛如上帝視角。（圖／翻攝自IG @sannimccandless）

桑妮透露，目前已回到美國，一邊忙著調整時差、一邊為了孩子清晨起床而疲憊不堪，但內心仍對這次台灣行意猶未盡。她回憶幾天前的畫面，直言對丈夫的表現感到無比驕傲，「真的為艾力克斯感到非常非常自豪！」貼文中，她也曬出與霍諾德在台北101頂端的甜蜜合影，背景是藍天下壯觀的台北市景，宛如上帝視角般震撼。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）的老婆桑妮和賈永婕合照。（圖／翻攝自IG @sannimccandless）

除了為丈夫喝采，桑妮也不忘點名幕後功臣。她盛讚攝影師Brett Lowell與整個攝影團隊，認為驚豔的攀登畫面正是直播能如此不可思議的關鍵，同時也感謝負責繩索與安全的團隊，細節與投入程度讓她深受感動，直呼「水準高到不可思議」。此外，她也稱讚節目統籌與現場主持群在高壓狀態下仍保持冷靜，讓整場挑戰順利完成。

談到較少被看見的一面，桑妮坦言，在霍諾德挑戰101期間，她其實承受了極大的焦慮與壓力。她特別感謝同行友人整週耐心傾聽她毫無保留的擔憂，甚至在她需要轉移注意力時陪她逛街、分散情緒，讓她在這場瘋狂又緊繃的行程中不至於孤單，「你們展現的支持與善意真的太不真實了，你們是最棒的。」

貼文中，桑妮也曬出多張照片，包括與台北101董事長賈永婕的合影，並搭配歌手RAYE的歌曲〈WHERE IS MY HUSBAND!〉作為配樂，幽默選歌也讓不少網友留言直呼「太會選」、「完全貼合心情」。文末，她笑說原本還有很多人想標註感謝，但因為時差加上孩子早起，只能先告一段落，並感嘆寫下：「呼，真是一場冒險！」

