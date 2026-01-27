霍諾德遭指「用細微看不見的鋼絲！」他曬截圖：大家不要被騙 網全怒了
娛樂中心／綜合報導
美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，耗時1小時31分成功登頂。霍諾德在攀爬期間，一度單腳夾住建築物後仰，伸手往後抹粉的舉動讓觀眾看得心驚膽跳。不過卻網友貼出該截圖「證據」，稱霍諾德有用細微到看不見的鋼絲，呼籲大家不要被騙了。PO文一出，立刻引發其他網友批評。
霍諾德攻頂101期間，曾只靠單腳掛在建築物上後仰，兩隻手則是伸進袋中抹了碳酸鎂粉，雖然只是幾秒鐘的時間，但讓觀眾們捏了把冷汗。不過卻有網友在Threads貼出該畫面截圖稱是證據，並寫道「大家不要被騙了，千萬不要相信Alex Honnold爬101完全沒有防護裝備，一定有細微到看不到見的鋼絲，以防牠真的高處墜落還可以撐住牠，假如真的爬到一半墜樓，去壓死正在過馬路的小孩子，台灣不就成了世界醜聞，所以全程一定有防護裝備的，大家不要被騙，別人在作秀，你們在喊什麼燒。」
PO文一出，立刻引發其他網友怒批「大家不要被騙了，發文的就是個智障兒」、「是要多嫉妒才能讓你這樣語無倫次？」、「人家爬酋長岩就沒在穿防護措施了，為什麼101要」、「你猜猜Netflix為什麼要延遲十秒播放，不是你在爬就閉嘴」、「你是不是生活過得不順遂，發這什麼文」、「你妒忌人家做一件你做不到的事就說，不需要編故事」、「如果你也有攀岩就會知道，這叫free solo, 攀岩的人就是要挑戰自己，而且這種程度對他來說就是胸有成竹，根本不需要什麼防護措施，攀猶長岩更難！」
