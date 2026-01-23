霍諾德零防護爬101「民眾集體焦慮」 賈永婕強硬回應：保守思維真可怕

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將於本周六（24日）上午9時，在無繩索、無防護裝備的情況下挑戰徒手攀登台北101。不少人對此活動有質疑，台北101董事長賈永婕在活動前一天一次公開回應，「太負面、太惡意的曲解實在無法接受」。

有報導指出，有學者認為這項活動「另反映出台灣社會『被看見』的渴望與焦慮」，對此賈永婕認為：「台灣不是集體焦慮與渴望被認同，而是知道自己值得被看見，我們就是同步站在國際舞台上。」

她強調將「極限運動」等同於「不負責任的賭博」，是對專業的誤解。徒手攀爬（Free Solo）是國際公認的極限運動項目，其核心並非魯莽，而是建立在長期訓練、風險評估、環境演算與心理控制之上。

有報導反覆強調「一旦失手即死亡」，卻刻意忽略「真正的專業，正是為了確保『不失手』而存在」。她提到此次活動由具備全球極限運動拍攝經驗的國際團隊執行，從結構分析、氣候條件、動線設計到即時應變，皆經過嚴密規劃，「將其描述為『不可控的冒險』，既不符合事實，也低估了專業團隊的風險管理能力」。

她認為做任何事情都有風險，在家有風險、出門有風險、出國更有風險，所有運動登山、潛水、F1賽車、甚至馬拉松，全都有風險，「文明社會從來不是消除所有風險，而是學會如何在可控與負責的前提下，面對風險、管理風險」。將極限運動一概貼上「不良示範」標籤，反而傳遞了一種保守而矛盾的價值觀，她驚呼：「保守思維真是可怕！」

另外報導多次假設「萬一失敗」、「如果死亡」，並進一步延伸為「國家形象受損」、「對台灣是負面效果」，是把「可能的最壞結果」當成唯一敘事，而非事實全貌，「我只能說哇塞！你真的很負面」。

另外報導指出此次活動「對體育沒有意義」，她認為極限運動的價值，不在於是不是一個大眾化的運動，而在於它拓展了人們對「可能性」的想像邊界，這正是為什麼全球各地仍持續以紀錄片、實況形式，呈現這類挑戰。「然後一直說擔心有人會模仿。正常人都不會好嗎」？

最後她重申，台北101不是在豪賭，而是展現專業的治理能力，認為真正的責任不在於「有沒有挑戰」，而在於「如何管理挑戰」，「身為101的董事長我要再次重申，本次活動恰恰展現了台北101在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力。這不是任性賭博、而是專業治理；不是衝動，而是制度下的執行。勇氣從來不是盲目冒險，而是在準備充分之後，仍願意面對挑戰」。而這正是這場活動真正想傳遞的價值。

🧗‍♂️《赤手登峰》大神艾力克斯霍諾德Alex Honnold挑戰徒手爬台北101！這場「零裝備、零繩索」的極限壯舉，這週六就在台北101震撼上演！

📍 活動時間與觀看方式

時間： 1月24日（六）上午 09:00 正式開始。

收看管道： Netflix 官方直播（有專業講解，千萬別影響現場拍攝）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

