霍諾德霍諾德登頂台北101！Netflix直播竟請來NASA前工程師馬克羅伯
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
美國極限攀岩專家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日以徒手、無繩索方式成功攻頂台北101，全程僅花91分鐘；整段攀登也由Netflix全程直播紀錄。霍諾德抵達頂端後受訪時，Netflix更請來YouTube坐擁7270萬訂閱的超大咖網紅馬克羅伯（Mark Rober）親自來台擔任主持，讓不少觀眾看了直呼：「太扯了！」
在全球觀眾與現場周邊大批民眾注目下，霍諾德一步步攀上台北101頂端，透過直播畫面，世界各地同步見證這歷史性一刻。台北101周邊也插滿國旗，讓更多國際觀眾看見台灣。
霍諾德完成挑戰後，在接近頂端處接受訪問，直播由其妻子桑妮（Sanni McCandless）與知名網紅馬克羅伯（Mark Rober）共同主持。據了解，羅伯曾在美國NASA噴射推進實驗室（JPL）任職長達9年，參與「好奇號」（Curiosity）火星探測車開發計畫，被視為推動人類火星探索的重要工程師之一。
離開NASA後，羅伯曾加入Apple，並擁有與自動駕駛相關的VR技術專利。近年他轉戰YouTube，以創意實驗類影片吸引大批粉絲，目前YouTube訂閱數已超過7,250萬，臉書也累積570萬追蹤。事實上，羅伯與霍諾德夫妻早有交情，來台前一晚還曾合拍影片。此次Netflix邀請羅伯來台直播主持，也讓不少網友直呼陣容相當驚人。
