霍諾德《吉米夜現場》談恐懼 選台北101全因「黃金平衡點」

美國知名攀岩高手艾力克斯霍諾德1月25日完成徒手登上台北101壯舉。（資料照片，黃世騏攝）

美國知名攀岩高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手攀登台北101，全程約一個半小時完成挑戰，創下震撼全球的紀錄。近日他登上美國脫口秀《吉米夜現場》，首度在節目中完整分享這趟台北之行的幕後故事，從選擇台北101的原因、攀登時的心理狀態，到外界最關心的「恐懼與壓力」，皆親自回應。

挑戰台北101震撼全球

台北101在全球摩天大樓排名中位居第11名，節目一開始，主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）便以玩笑問道：「你是如何決定要爬世界第11高樓的？是因為你還得往上爬完另外10座嗎？」霍諾德也幽默回應：「沒錯，這是一個長達11季的節目。」玩笑過後，他隨即補充說明，指出台北101於2004年完工時，曾是世界第一高樓，極具象徵意義。

廣告 廣告

選台北101原因「挑戰與心理狀態」

霍諾德也解釋，其實全球真正適合攀登的摩天大樓並不多，團隊勘查了數座後，發現台北101在結構與條件上都相當合適，並笑稱可作為「給有興趣嘗試的人參考」。吉米金摩接著追問：「所以爬台北101對你來說很容易嗎？」霍諾德則表示，這次挑戰的難度對他而言剛好落在「黃金平衡點」（Sweet Spot），既有挑戰性，無法輕鬆完成，但也不至於失控，能維持高度專注與刺激感。他坦言，直播當天必須依照團隊指示進行，如果要在電視節目中呈現，也必須確保整體仍落在一定程度的舒適範圍內。

登台北101現場與觀眾互動

談到攀登過程中的趣事，吉米金摩開玩笑詢問，當天大樓內是否會張貼告示提醒窗戶清潔工「今天別開窗」。對此，霍諾德笑著解釋，其實那些窗戶根本打不開。他也分享，攀爬途中透過玻璃看到不少上班族對他揮手、拍照，反應相當熱情。讓他印象最深刻的是，直播前幾天他曾穿戴繩索進行練習，當時一名坐在辦公室內的男子對他搖頭，露出極度不認同的表情，直到他轉身讓對方看到自己其實有穿戴安全裝備，對方才露出「喔，好吧」勉強接受的神情。

心境與童年夢想的實現

霍諾德也談及自己攀爬時的心理狀態，他表示，每當接近建築頂端，因為大多數困難路段已經完成，當下心情會變得特別好，甚至會想稍微享受一下風景、玩一下。他形容那種感覺相當有趣，能攀登世界最大的建築之一，就像是實現童年夢想，彷彿自己成了在壯麗景觀中玩耍的小孩。

艾力克斯霍諾德透露現場觀眾很多，讓他滿緊張的。（資料照，黃世麒攝）

面對恐懼心理狀態

此外，節目中也提到霍諾德過去曾接受功能性磁振造影（fMRI）檢測，大腦中負責處理恐懼與威脅的「杏仁核」對刺激反應極低，引發外界關注。對此，霍諾德澄清，這其實有些被誤解，強調「我的大腦一切正常」，只是對測試中那類安全、受控的刺激沒有明顯反應。他認為，這正是長年攀岩、反覆面對恐懼所累積的結果。當被問到「最後一次感到恐懼是什麼時候？」時，霍諾德坦言，其實看到很多人會非常緊張，例如在攀爬台北101時，現場觀眾眾多、無數目光注視，感覺非常強烈。「甚至就像現在，我也會有點焦慮，會想他們是在跟我一起笑，還是在笑我，我真的不知道。」主持人吉米·金莫幽默回應：「他們只是很高興你還活著。」

身為父親，他也被問及若孩子未來想從事攀登，會抱持什麼態度。霍諾德表示，看別人徒手攀登往往比自己親自上場更令人緊張，但只要孩子經過充分訓練、清楚自身能力與界線，他會選擇尊重對方的判斷。

更多中時新聞網報導

詹雅雯差點和康康湊一對

「公益神仙眷侶」包偉銘夫妻延攬姚元浩

馬年台股走雙峰 Q1、Q4有高點