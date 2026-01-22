霍諾德「徒手攀登101」！他曝「出意外」應對方案

娛樂中心／李明融報導

全球知名的極限攀岩家霍諾德（AlexHonnold）本週23日將挑戰「徒手攀登」台灣最高大樓台北101，他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，影音串流平台Netflix將進行2小時的全程直播，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過由於這項極限運動背後有著極大風險，對此，有民眾疑慮「如果真的掉下來怎麼辦？」，對此，一名具多年實務經驗的藝人保鑣回應「出意外」應對方案。





民眾擔心萬一出現意外的話怎麼辦，一名保鑣給出應對建議。（圖／Netflix提供）

高度508公尺的無保護挑戰！保鑣：維安第一時間協助疏散





霍諾德即將面對高度達508公尺（約1,667英呎）的玻璃與鋼骨結構。這場挑戰將透過Netflix直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPERLIVE）呈現。近日已有民眾目擊霍諾德在101外牆試爬，雖然練習時配有安全吊繩，但驚險畫面仍讓網友驚呼「心臟幫他漏了好幾拍！」



針對民眾最擔心的意外應變，根據《NOWnews》報導，一名資深藝人保鑣指出，若攀爬者在半空中發生意外，現場保全與維安的職責在於「空間管理」與「後續救援銜接」。他表示，專業的分工應包含：



＊第一時間疏散：維安人員需立刻疏散周圍群眾並拉開安全距離，避免發生二度傷害。



＊確保救援通路：讓消防單位的充氣床、救援設備，以及攀爬技術團隊能順利進出場。



＊心理干擾排除：確保運動員在準備階段不被打擾，使其能百分之百專注於挑戰。

全台屏息「徒手攀登之神」挑戰台北101！藝人保鑣回應「出意外」應對方案

霍諾德選擇台北101是因為其建築設計令人驚嘆，且結構上具備徒手攀爬的可行性。（圖／Netflix提供）

霍諾德稱101結構獨特 最大挑戰在於「累積疲勞」





霍諾德提到，選擇台北101是因為其建築設計令人驚嘆，且結構上具備徒手攀爬的可行性。他坦言，建築攀登與一般岩壁最大的不同在於，這項挑戰沒有「最難的一步」，真正的風險在於長時間攀爬所累積的、難以預測的疲勞，這比傳統攀岩更具未知性。

