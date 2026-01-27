霍諾德「招牌T」攻頂101成帶貨王！賈永婕揭紅色戰袍真相





美國攀岩好手霍諾德，成功攻頂台北101，寫下體壇新紀錄，他身穿「招牌紅T恤」詢問度也跟著火紅，賈永婕為此發文揭露選擇「紅色」登頂原因，破除「政治化」議論揣測。

霍諾德為何穿「紅色戰袍」?

賈永婕開頭就直言，無懼酸民言論，覺得台灣真的很可愛、也很特別：「任何事情都可以瞬間被政治化，大家從不同立場吵成一團，某種程度也證明，我們真的很自由」。

賈永婕接著透露霍諾德選擇「紅色戰袍」攻頂台北101的過程和原因，製作人曾為此找她討論攀爬當天衣服的顏色，而賈永婕第一句就直言：「他（霍諾德）喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊」，雖然製作人回覆「霍諾德最喜歡紅色」，卻支支吾吾一陣子，後來賈永婕才曉得，大家為了「紅色可能被解讀成某種政治立場」，感到擔心不已。

霍諾德為何穿「紅T恤」攻項101，賈永婕無懼酸民揭露原因。圖片來源：FB@賈永婕的跑跳人生

這件事讓賈永婕深覺，竟然連外國製作人都如此認真替她擔心「台灣政治敏感度」怕她難做。賈永婕最後安撫對方：「在我們這裡，紅色代表的是吉祥、喜慶、祝賀，而且紅色真的很漂亮。我舉雙手雙腳贊成他穿紅色攀爬」，甚至沒想到最後拍出來的畫面這麼好看。

陳海茵也大讚賈永婕

賈永婕這則貼文曝光不到半時，破萬人按讚，甚至釣出前新聞主播陳海茵讚推留言：「想不到外國製作人對台灣這麼了解！不用想太多，紅色真的很搶眼！請多發一點背後的故事，真的很精彩」，支持賈永婕多多揭露幕後故事。

網友也刷一片感動留言：

賈董一直發文，我們就一直點讚啊。

堅持正確有意義的事，不懼任何艱辛壓力，只為台灣被世界看見，佩服妳（賈永婕）的毅力和勇氣，太棒了！

Alex的團隊也太貼心了！連這個層面都想到了，超讚。

紅色也有個好處，就是顯眼，以安全角度上來說也是對的。

還有人逗趣表示：「聖誕老公公也是紅色的，這下子全世界的孩子們，更相信聖誕老公公是爬煙囪進來送禮物的」。

