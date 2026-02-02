「霍諾德」攀爬風潮正夯 台北101旁驚見怪男爬陌生車頂搞破壞

黑衣男凌晨時間進到停車場，隨機找了一輛車爬上車頂大搞破壞。翻攝畫面

國際攀岩家霍諾德完成徒手攀爬台北101的壯舉，讓世界看見台灣後，持續引發攀岩熱，但就在台北101旁的停車場近日驚傳一起離譜毀損案件，一名不明男子竟在停車場內攀爬陌生車輛車頂踩踏，造成車頂多處凹陷，讓車主氣得Po網。

車主開車前發現掌紋、鞋印，抬頭一看發現車頂凹陷，和業者調閱監視器，發現是個陌生男子所為。翻攝畫面

車主在社群平台Threads發文指出，自己將車輛停放於信義廣場停車場後，下班準備開車前例行巡視車況，赫然發現車頂出現不明掌紋與鞋印，疑似曾遭人爬上。起初未察覺嚴重損傷，待清理痕跡後，才發現車頂已明顯凹陷，讓他相當憤怒，直呼「完全不認識對方，無冤無仇卻遭破壞」，並強調一定提告到底，也提醒近期在信義區停車的民眾務必提高警覺。

車主受訪時表示，從監視器畫面來看，該名男子在車輛附近徘徊將近5分鐘，甚至一度躲在車後，之後才突然爬上車頂踩踏。畫面顯示，男子早在凌晨3時28分就進入停車場，直到4時05分才被發現，期間疑似還有變裝、躲入樓梯間的行為。車主形容，對方狀態看起來精神不穩，行徑相當詭異，也質疑警方是否能積極追查，直言「如果是重大刑案，不可能找不到人」。

對此，信義分局說明，三張犁派出所已於115年1月31日受理此案。報案人指出，其車輛於1月16日凌晨4時許，停放在信義區某地下停車場時，遭不明人士攀爬踩踏，導致車頂毀損，已依《刑法》毀損罪提出告訴。警方目前正調閱並擴大比對周邊監視器畫面，持續釐清犯嫌身分，後續將依法通知相關人員到案說明。

警方也呼籲，民眾切勿因一時情緒或模仿網路風潮，任意毀損他人財物，若故意毀棄、損壞他人之物，致生損害於他人，最重可處二年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，切勿以身試法。



