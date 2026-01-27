霍諾德「穿紅衣爬101」 製作人憂政治解讀 賈永婕笑：沒想到這麼好看
美國極限攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）上週日（25）日完成全球矚目的壯舉，徒手攀登台北101，全程無繩索、無任何防護裝備，僅花91分鐘順利攻頂，刷新世界級徒手攀登紀錄。這場高風險挑戰由Netflix全程直播，畫面即時傳送全球，引發各國觀眾屏息關注，驚險過程至今仍在社群平台持續發酵，節目一度衝上多國排行榜。
台北101董事長賈永婕也在粉專上揭露幕後關鍵。她透露，早在2024年9月、上任不到一個月時，就收到霍諾德來信表達攀登意願，當下即拍板促成這場挑戰。她坦言，過程中承受不少質疑與壓力，甚至有人私下運作反對，但她仍堅持完成這項具有國際能見度的計畫，如今成果證明當初決定並未看走眼。
賈永婕今（27）日進一步爆料，連霍諾德當天攀登時穿的衣服顏色，都曾引發一番討論。節目製作人擔心紅色可能被過度政治解讀，特地與她溝通。她寫道：「製作人James還特別來找我聊。我第一句就說：『他喜歡什麼顏色，就穿什麼顏色啊。』他說Alex最喜歡紅色。結果他們突然支支吾吾了一下，原來是在擔心：紅色會不會被解讀成某種政治立場。」賈永婕說她當下覺得有趣，「一個外國製作人，這麼認真替我擔心台灣的政治敏感度，怕我難做。」
賈永婕則直言，在台灣紅色象徵吉祥、祝賀與喜氣，也是最醒目、安全的顏色，當場力挺霍諾德穿紅衣上陣。她也笑說，沒想到成品畫面如此震撼，成為經典鏡頭。
這段幕後故事引發網友熱烈回響，不少人認為紅色在高空中格外顯眼，有助安全辨識，也象徵平安與祝福。新聞主播陳海茵留言稱讚外國製作團隊對台灣文化的細膩理解，並期待更多拍攝花絮曝光。
其他網友也說「其實紅色也有個好處，就是顯眼，以安全角度上來說也是對的」、「聖誕老公公也是紅色的，這下子全世界的孩子們更相信，聖誕老公公是爬煙囪進來送禮物的！」、「紅色是吉祥，也代表平安」、「最熱情顯眼的顏色！」、「幸好是紅色，不然這麼高真的會看不清楚」、「我們是自由民主的國家,紅色和國旗相呼應真是漂亮極了」、「他爬過國旗的這段，畫面超美的！感動感動感動」。
（封面圖／翻攝《賈永婕的跑跳人生》粉專）
