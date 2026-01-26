霍諾德101差點爬不成！賈永婕曝內幕「前晚急call這2人」 感謝天公保佑和神奇鳳梨

賈永婕這幾天陸續發文揭露霍諾德赤手登頂101的背後內幕，提到活動差點要因天氣問題而取消，除了感謝各單位的配合，她也感謝神明和「神奇鳳梨」，讓一切順利完成。（翻攝自賈永婕臉書）

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）在週日（25日）完成徒手攀登台北101的壯舉，透過Netflix直播全球放送，節目在各國火熱放送。不過101董事長賈永婕透露，其實在前一天下午他們曾緊急開會，討論是否因為天氣而取消活動，因為這家天氣預測都顯示25日早上可能會下雨，狀況相當不穩定，他們必須立刻做決定，她馬上打給台北市長蔣萬安和交通部長陳世凱協調，也順利獲得支持。賈永婕本來已經做好最壞打算，沒想到隔天天亮後，天公作美，讓活動可以照計畫正常舉行。

各家預報都說會下雨！賈永婕不願放棄急想對策

霍諾德赤手登頂台北101原訂在24日週六早上展開，但當天一早因為台北下雨，無法達到安全需求，活動延至週日。賈永婕在臉書曝內幕，其實延到週日天氣也不一定會好，週六下午4點，製作團隊緊急找她、臉色凝重地表示從5個厲害的氣象預測平台都顯示，隔天早上會下雨，她看了自己手上的資料，天氣狀況確實不穩定，就算只是凌晨下雨、天亮雨就停，只要大樓是潮濕的，都不可能達到攀爬的安全標準。

然而這場活動的申請規劃只有週六、日這兩天，如果再延到週一上班日，不知會影響多少人，按合約是可以取消的，「但我說什麼都無法在最後一刻放棄。還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥。」

霍諾德要攀登台北101必須經過嚴格的安全確認，若大樓潮濕也無法達到標準。（鏡報）

賈永婕急call蔣萬安、陳世凱 想好最壞情況怎麼辦

週六傍晚，時間緊迫，她必須決定活動到底要取消或是延期，因此她先打給台北市長蔣萬安，蔣萬安也很支持這個活動，立刻協助整合各項資源，包括交通管制和警力支援，全部到位；接下來她再打給交通部長陳世凱，請求多開放一天空中攝影的航權，也得到了支持。她很抱歉打擾了大家的週末，每個人都義無反顧地幫忙，包括101內部的動線也必須全部重來，他們立刻朝開主管緊急會議討論所有可能性。

「那天，我站在60樓，看著窗外下著雨的天空。水氣貼著玻璃，心裡的煎熬，比天氣還濕。」睡前她告訴自己，如果活動還是要延期，她一定要親自出來向媒體和等待的民眾說明，也要向週一會被影響的上班族說明情況。

天亮見真章 賈永婕：101沒花錢但花了101%的力氣

她一直到隔天早上6點起床，看著還沒亮的天空，都還在想要怎麼開口才能讓大理解，不過當天空慢慢亮起來之後，她突然覺得不用想說法了，「因為常騎車的人，真的會知道天氣的感覺。」

賈永婕活動前一天晚上急忙聯絡各單位並召開主管會議，討論延期的情況要如何應變。（鏡報）

當天早上7點整，安全檢查通過，確認可以攀爬，賈永婕做的第一件事就是趕快去化妝。她最後點名感謝所有配合的單位，包括台北市政府、交通部、民航局、警察局，也不忘感謝行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公，以及天公和諸佛菩薩，還特別提到在祈福儀式中那顆引發話題的「神奇的鳳梨」。賈永婕表示，這次活動101沒有花半毛錢，「但是花了101%的力氣，真的真的很辛苦！」

