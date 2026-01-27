霍諾德101攀登直播增「中文配音」！網聽了全驚呆：變成搞笑片啦

全球知名攀岩好手霍諾德日前成功登頂101，壯舉讓全球驚豔，而攀爬全過程都被串流平台Netflix直播，主持群也是眾星雲集。不過有民眾發現，直播影片還悄悄新增了「中文配音」版本，但許多人聽完之後都笑瘋，直呼太喜感了，讓原本充滿緊張的攀登，瞬間變成搞笑片。

Netflix《赤手獨攀台北101：直播》，日前新增了「中文配音」選項，吸引不少台灣觀眾點進去再次欣賞，但沒想到新增的配音讓大家一瞬間回到童年，像是在看迪士尼頻道，或是知名搞笑節目《爆笑一籮筐》時期的感覺。

Netflix也將中文配音片段分享到社群平台Threads，並表示「熱知識：那句『加油！』不是配音」，網友們則紛紛留言表示，「中文配音爆笑一籮筐，感覺回到迪士尼看電影中文配音的橋段」、「不是官方發我以為是別人亂配的欸」、「1999年ㄉ小孩路過感覺溫馨」、「Netflix 真的是很會」、「這是真人配音員？還是透過AI處理的發音啊？怎麼感覺Siri都快出來了」。

