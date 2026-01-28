霍諾德101起攀點被「掰彎」！ 杜奕瑾提一招：參考一下別人怎麼做觀光

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）成功已無繩索、徒手方式登上台北101後，不少民眾開始在霍諾德的起攀點模仿他攀爬，而日前已有民眾發現該處已經被「掰彎」，目前也已設置圍籬，禁止攀爬。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾昨（27）則在臉書發文分享，建議台北101可以以英國哈知名觀光景點為例，「參考一下別人怎麼做觀光」。

不少民眾開始在霍諾德的起攀點模仿他攀爬，而日前已有民眾發現該處已經被「掰彎」。（圖／Netflix官網 ）

英國倫敦的國王十字車站有一個哈利波特迷必訪的景點「9又4分之3月台」，多年以來一直是粉絲們到英國旅遊必朝聖的知名觀光景點之一。杜奕瑾則以此為建議表示：「玻璃可以加上Alex正在爬的倒影，讓大家排隊拍照，不是堵起來，就設一個世界第一個徒手攀爬紀念碑、賣紀念品。」他也提到，還可以設置QR code讓民眾一掃就能到Netflix 紀錄片，「若是人太多了，就收票。」

貼文曝光後，不少網友也熱心提出建議表示：「建議101在廣場放的類似的Q版攀岩牆讓人打卡上過過癮就好」、「直接弄個真的可以爬的結構讓遊客去爬，然後幫忙拍照賣他官方紀念照」、「真的可以出周邊商品，縮小版101配上mini alex 玩偶，等等！一定要的啦！」

也有網友表示：「擺香腸攤或是賣糖葫蘆都比圍封鎖線好」、「那位置可能要先修一下了旁邊擺個擺拍用窗架給自拍」、「做個Alex的攀爬立牌，可以掛在你想讓他爬的任何地方」、「標示Alex攀爬路線讓大家拍照」、「放個一系列紀念印章，保證印章派迷一定會不遠千里而來蒐集」。

