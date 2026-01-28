霍諾德91分鐘徒手登頂台北101》中醫揭密攀岩背後指力與筋腱和修復關鍵

美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯．霍諾德徒手登上台北101，引發全球關注。中醫師指出，攀岩不只是比拚臂力，而是身體、意志與修復能力的高度整合。（圖片來源／Netflix）

美國徒手攀岩傳奇人物艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），日前以「無繩索、徒手」方式成功攀登台北101大樓，全程耗時約91分鐘，並進行全球同步直播。

這場近乎零失誤空間的極限挑戰，不僅震撼國際體壇，也再度引發社會對「極限運動」的關注與討論：這究竟是玩命，還是一種高度精密的運動實踐？

從中醫角度觀察，攀岩並非單純比拼力量的冒險行為，而是一項結合身體素質、神經反應、心理穩定度與長期修復能力的高度整合運動。信義馬光中醫診所中醫師林怡嫣指出，攀岩的極限層級，考驗的不只是筋骨強度，更是「身與心能否長時間維持在最佳狀態」的能力。

攀岩不只靠臂力，而是全身與「用腦」的運動

一般人對攀岩的印象，多停留在「手臂很壯、指力驚人」，但實際上，攀岩是一項高度講究效率與協調的全身性運動。林怡嫣指出，「初階或室內抱石路線，主要考驗攀岩者的柔軟度、肌力、耐力、平衡與敏捷度；而當難度提升，真正拉開差距的，反而是專注力、路線規劃能力、抗壓性，以及在高風險環境中做出即時判斷的心理穩定度。」

她表示，這樣的運動特性，正好呼應中醫「形神合一」的觀點。

當氣血充足、筋骨協調、心神安定，身體才能在極端條件下精準運作；一旦疲勞累積、氣血失衡，失誤風險便會急遽升高。

攀岩最關鍵的體能條件：指力與筋腱韌性

在眾多體能條件中，「指力與前臂耐力」被視為攀岩最具代表性的能力。攀岩者必須以手指抓住極小的岩點（Crimps），承受全身重量，這對肌腱、韌帶與關節穩定度形成極大負荷。

林怡嫣指出，從中醫角度來看，這類動作高度仰賴「筋」的健康狀態。

「所謂筋，不僅指肌肉，更包含肌腱、韌帶與筋膜系統，需氣血滋養、肝血充足，才能維持彈性與耐受力。」她強調，若長期訓練但修復不足，筋失所養，就容易出現慢性疼痛與反覆受傷。

攀岩常見傷害：多屬「筋傷」而非外傷

攀岩運動在反覆高張力對抗地心引力的過程中，極易出現過度使用型傷害。常見問題包括指腕、肘關節與肩關節的肌腱炎、韌帶拉傷，甚至滑車韌帶增厚或撕裂。

這類傷害在中醫傷科中，被歸類為「筋傷」。

古籍《傷科匯纂》提到：「挫閃者，非跌非打之傷，乃舉重勞力所致也……若不實時醫治，失於調理，非成痼疾，即為久患也。」意指即便沒有明顯撞擊，只要長期勞損、恢復不足，終將累積成難以痊癒的舊傷。

中醫觀點認為，攀岩常見傷害多屬「筋傷」，來自長期高張力負荷與恢復不足，若未妥善調理，容易演變為慢性疼痛。（圖片來源／freepik）

中醫如何介入攀岩運動傷害與修復？

林怡嫣表示，中醫治療筋傷，強調「辨證論治」與「修復節奏」，會依據傷害的急慢性、體質差異，靈活搭配多元治療方式：

1. 內服中藥：針對急性期或慢性期，分別使用活血化瘀、行氣止痛或補益肝腎之方，促進組織代謝與修復。

2. 針灸與拔罐：透過經絡調整，放鬆深層肌肉緊繃，改善局部循環，減少筋膜沾黏。

3. 傷科理筋：矯正微小錯位，恢復關節與骨架的力線平衡。

4. 小針刀治療：針對頑固性滑車韌帶病變或陳舊性肌腱炎，剝離沾黏組織，重啟修復機制。

5. 中藥薰洗外治：以溫熱藥力直達筋骨，加速局部血液循環與修復。

現代運動醫學也已證實，「恢復品質」往往決定運動表現的上限。適度結合中醫針灸、拔罐與薰洗介入恢復期，不僅有助於減輕延遲性肌肉痠痛，也能降低反覆受傷風險。

攀岩前後怎麼保養？中醫暖身與日常心法

在日常保養上，林怡嫣建議，攀岩運動前可特別著重於「手三陽經」的暖身與伸展，攀岩後則加強修復。

由於攀岩大量使用手臂外側肌群，平日可輕拍或推拿手陽明大腸經（手臂外側前緣）與手少陽三焦經（手臂外側中線），幫助氣血流向指尖，降低抽筋與拉傷風險。

運動後則可使用經典外用薰洗方—海桐皮湯（出自《醫宗金鑑》），其配方包含海桐皮、透骨草、乳香、沒藥、當歸、川椒、川芎、紅花、威靈仙等藥材，具有舒筋活絡、行氣止痛的效果，適合肌肉痠痛與勞損後調理。

中醫觀點看極限運動：精神值得喝采，身體更需長久

從養生觀點而言，適度運動有助於氣血流通、臟腑調和與情緒穩定；但若長期處於高強度、極限狀態，則可能耗損陽氣、傷陰液，導致氣血失調與筋骨早衰。

林怡嫣強調，極限運動的價值，並不在於養生或塑形，而在於展現突破自我、長期自律與高度專注的精神層面。霍諾德徒手登頂101，真正令人敬佩的，不只是勇氣，更是多年如一日的身心訓練與對自身極限的深刻理解。

對一般民眾而言，運動的核心並非「一次性的冒險」，而是在傾聽身體訊號、重視修復的前提下，讓運動成為能夠長久陪伴人生的健康實踐。

