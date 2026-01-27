霍諾德91分鐘攀台北101！「8位數酬勞」登頂成功4秘訣曝光

記者林汝珊／台北報導

美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德，挑戰無繩索攀爬台北101成功登頂，全程未使用任何安全繩索，僅花費91分鐘便順利登頂，震撼國際體壇，也再度寫下他個人運動生涯的重要里程碑。

據了解，霍諾德此次酬勞約50萬美元，折合新台幣約1570萬元，相較主流職業運動選手並不算高。在此前他也進行約兩個半月進行密集準備，除了維持規律飲食、充足睡眠與良好體能狀態外，也在自家健身房進行大量針對性訓練，被外界視為成功登頂的關鍵因素之一。

「霍諾德與台灣國旗同框」的畫面登上《CNN》版面。（圖／記者鄭孟晃攝影）

霍諾德成功登頂，引起巨大話題，事實上，2017年時他成功徒手攀登美國優勝美地國家公園的酋長岩（El Capitan），被譽為當代最偉大的體育壯舉之一。他也強調，成功關鍵在於手指力量的掌控，以及腿部穩定而有效的推進。

