霍諾德91分鐘登頂台北101 氣象粉專揭壯舉內幕：1個月前就聯絡

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101大樓壯舉，耗時1小時31分鐘提前完成任務。（圖／黃耀徵攝）

美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101大樓壯舉，耗時1小時31分鐘提前完成任務，吸引全球觀眾關注。對此，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」透露，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，製作團隊早在1個月前就和他們聯絡，要求密切關注天氣。

天氣風險今天中午在臉書發文，首先恭喜霍諾德完成了徒手攀登台北101的史無前例挑戰，「正如主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。事實上，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡我們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。」

廣告 廣告

天氣風險表示，為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要，「不僅Alex的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。」

​經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加了挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現。天氣風險也感謝Alex、Netflix、台北101和幕後的無名英雄們，讓世界看到台灣，在寒冷的冬天，有溫暖的感動。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」 蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題

霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101 僅花1小時31分

美光股價年噴逾5成！ 謝金河：「這老牌」5％持股沒賣賺翻天