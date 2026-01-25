霍諾德91分鐘登頂台北101 氣象粉專揭壯舉內幕：1個月前就聯絡
美國攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）挑戰徒手攀登台北101大樓壯舉，耗時1小時31分鐘提前完成任務，吸引全球觀眾關注。對此，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」透露，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，製作團隊早在1個月前就和他們聯絡，要求密切關注天氣。
天氣風險今天中午在臉書發文，首先恭喜霍諾德完成了徒手攀登台北101的史無前例挑戰，「正如主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低。事實上，總部位於英國的製片公司早在一個月前就聯絡我們，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。」
天氣風險表示，為了安全性，也為了轉播最好的畫面，精準的天氣預報至關重要，「不僅Alex的徒手攀爬有極高的風險，攝影師也必須吊掛在高空進行拍攝，各樓層架設了攝影機，如果風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全。」
經過多次往來溝通，雖然深冬天氣快速變化增加了挑戰，但實際攀登當天的天氣如預期轉好，製片公司順利完成整場轉播，這場精彩挑戰也得以完美呈現。天氣風險也感謝Alex、Netflix、台北101和幕後的無名英雄們，讓世界看到台灣，在寒冷的冬天，有溫暖的感動。
看更多 CTWANT 文章
甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」 蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題
霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101 僅花1小時31分
美光股價年噴逾5成！ 謝金河：「這老牌」5％持股沒賣賺翻天
其他人也在看
快訊／91分鐘攀爬101成功！霍諾德登頂自拍曝光
快訊／91分鐘攀爬101成功！霍諾德登頂自拍曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優涉逃漏稅200億！韓律師揭關鍵爭點：最重可判無期徒刑
車銀優涉逃漏稅200億！韓律師揭關鍵爭點：最重可判無期徒刑EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 發表留言
最暖應援在60樓！霍諾德徒手攀101「老婆窗邊比讚」成最強後盾
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日順利成功完成徒手攀爬台北101，花了91分鐘創下紀錄，這次Netflix全程直播聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
人類新高度 霍諾德徒手登頂台北101完成壯舉 (影音)
在全場屏息與驚呼聲中，世界自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）上午，以一雙手徒手攀上508公尺高的台北101。歷時約1個半小時左右，他在完全未配戴任何安全裝備的情況下登頂，寫下人類攀登史新紀錄，也透過Netflix全球直播，讓台灣站上世界極限運動的聚光燈下。 霍諾德原訂24日挑戰徒手獨攀台北101，因氣候不佳順延至今天上午9時登場，並由Netflix全球同步直播。天氣轉晴後，一早台北101周邊便湧入大批國內外民眾，有人拿著望遠鏡與長焦鏡頭卡位，也有人乾脆鋪起野餐墊、搬出露營椅，只為近距離見證這場歷史性攀登。 當身穿紅色上衣的霍諾德現身外牆時，現場立刻響起熱烈掌聲，他也笑著向群眾揮手致意。約在上午9點10分，他正式展開攀爬，過程中明顯可見步伐迅速卻從容果斷，展現世界級徒手攀岩家的穩定心理素質。 每到一個節點，霍諾德都不忘向觀眾揮手致意，現場立刻回以歡呼聲。攀爬速度比外界預期更快，原訂直播時程為2小時，但他約在10點43分左右、成功攀上台北101頂端。 透過Netflix直播畫面，霍諾德的妻子難掩激動，直言徒手攀登台北101是霍諾德畢生的夢想，如今夢想成真，很開心他中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德成功登頂 「台北101」衝中國微博熱搜第1
（中央社台北25日電）美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今日挑戰徒手攀爬台北101大樓，直播引起中國網友同步關注，尤其在霍諾德成功登頂後，相關貼文討論熱度持續上升，「台北101」也衝上微博熱搜第1名。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德攀台北101幕後佈局曝！氣象公司：總部1個月前就聯繫
生活中心／周希雯報導聞名全球的極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold），原定昨（24日）在沒有安全防護的情況下，徒手攀登高達508公尺的台北101，但因氣候不佳宣布延期；所幸今（25日）馬上轉為好天氣，他也不負眾望花91分鐘攻頂，驚心動魄的過程全在Netflix直播，也讓全台看得熱血沸騰。霍諾德完成這項前所未有的壯舉，事前其實經過縝密規畫，甚至提早1個月主動聯繫台灣民間氣象公司，密切關注挑戰日的天氣變化。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德登頂101！賈永婕感言曝：台灣人就是有這種GUTS
霍諾德登頂101！賈永婕感言曝：台灣人就是有這種GUTSEBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全球關注！霍諾德成功登頂台北101 《CNN》直擊台灣：史上第一人
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），今（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播。今早霍諾德身穿紅色上衣現身，微笑向現場粉絲揮手，上午9點多開爬至上午10時43分登頂，91分鐘完成挑戰，霍諾德徒手攀高樓的消息引發國際高度關注，《CNN》更直接在首頁放上「不斷更新」，大讚霍諾德是史上第一人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37則留言
霍諾德徒手挑戰101全球直播！蔣萬安曝秘辛：30部門、上百人次神助攻
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手獨攀臺北101，完成創舉。對此，台北市長蔣萬安也在霍諾德挑戰成功後發文「恭喜 Alex 寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見臺北101！」，並透露這次約有30個公私部門共同協力，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德徒手攀登攻頂！「為什麼選台北101」 原因曝光
即時中心／温芸萱報導美國自由攀岩好手霍諾德今（25）上午徒手挑戰台北101，歷時1小時31分，上午10時43分成功登頂。據了解霍諾德「為何會選台北101？」，關鍵就在於建築本身的複雜度，101在設計上每8層形成外凸竹節結構，但牆面外傾10至15度，對攀登者而言，不只是體力消耗，更是一場需要精密判斷的立體挑戰。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
艾力克斯霍諾德91分鐘就攀完101 直喊「好玩」坐90層外牆還能受訪
【緯來新聞網】美國極限運動家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）早成功挑戰徒手攀爬緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是笨牛！ 奧地利乳牛變身「抓癢高手」：自創這1招用法讓研究員看傻
長期被視為反應遲鈍的乳牛，可能擁有人類尚未察覺的高超智力。最新科學研究發現，奧地利一頭名為「薇若妮卡」（Veronika）的乳牛，竟能靈活操作棍棒與刷子為自己抓癢。這項發現不僅挑戰了生物學界對牲畜認知的傳統界限，更是科學史上首次記錄到牛隻具備複雜的「多用途工具使用」能力。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不輸獨攀101！他在國道上「高空秀神技」 真相曝光網跪喊：英雄
知名攀岩大師艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今（25）日成功徒手挑戰台北101，吸引全世界目光。不過，在國道一號中壢路段也出現令人屏息的「極限特技」。有民眾捕捉到台電維修人員行走在高壓電纜上的身影，驚險程度被網友盛讚，這難度一點都不輸給霍諾德的能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
看完霍諾德登頂101鬆口氣！10萬人同時上線搶票 動力火車門票開賣成績揭曉
今（25日）台灣民眾相當關切的大事就是美國攀岩好手霍諾德挑戰赤手攀爬台北101，在他順利登頂後，民眾為他喝采也鬆了一口氣，同樣鬆一口氣的還包括金曲獎最佳演唱組合動力火車，因為顏志琳和尤秋興首次挑戰在小巨蛋連唱3場，門票銷售傳出佳績，讓兩人暫時可以放下緊張心情。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德飲食習慣公開 來台最愛鼎泰豐蔬食小籠包
美國攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今天徒手攀登台北101，僅耗時1小時31分便成功登頂，引起全球關注。外界好奇這位「強者」的飲食習慣，根據《CNN》報導，他平日維持99%植物性飲食，而他的公關也表示，霍諾德這幾天經常去鼎泰豐品嘗小籠包、餃子，尤其偏好蔬食口味。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
直擊》見證歷史！霍諾德花91分鐘攻上101頂點 刺激度破表全場歡呼
傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定昨(24日)上午9時要挑戰徒手攀爬台北101，全世界引頸期盼，可惜因天候不佳延期到今日，許多粉絲稍早再度現身台北101附近，打算一睹霍諾德的風采。《中時新聞網》也全程陪讀者紀錄歷史性的一刻，今稍早9時10分左右他現身，大約9點12分開始爬，一路輕鬆過關斬將，在上午10點43分攻頂，花費1小時31分完成創舉，全場歡聲雷動，他高舉勝利的雙手，一起和全世界見證歷史。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德完成挑戰賈永婕嗨喊「能退休了」 還曝小心機：通通換成國旗
美國極限攀岩家霍諾德耗時約91分成功徒手登頂台北101，除了民眾朝聖，台北101董事長賈永婕也到現場應援，見到他成功登頂，她嗨喊「我要退休了」。另外賈董也秀出自己的小心機，就是把周邊的5面旗幟通通換成台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
法國蜘蛛人盤點全球摩天樓攀爬難度 台北101等級6
美國攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)今天(25日)在沒有任何安全繩索與裝備的情況下，成功攀登世界知名摩天大樓之一—台北101。紐約時報(New York Times)訪問了同為這項極限運動愛好者的法國蜘蛛人羅伯特(Alain Robert)，曝光攀爬台北101的難度與挑戰。 法律風險 紐時指出，與攀岩不同的是，攀爬摩天大樓因為通常違法，大多數時候被視為一項「地下運動」。自1990年代以來，羅伯特已爬過約200棟建築，大多是徒手完成，但也因此被捕超過170次。 羅伯特說，「你感覺自己就像是在拍電影」，「身後有警察試圖抓住正在爬樓的壞人」。 由於風險極高，很少有人能像霍諾德一樣獲得官方許可，並透過Netflix全程直播。現年40歲的霍諾德在挑戰攀登前提到：「我從來不想被逮捕。」 挑戰都市叢林中的體能極限 此外，相較於寧靜的大自然，攀爬摩天大樓必須克服城市噪音和圍觀的群眾，對體能的需求也和一般攀岩者有所不同。 曾於1986年攀登加拿大國家電視塔(CN Tower)的美國攀岩家古德溫(Dan Goodwin)指出，在天然岩壁上，每一步都是新謎題，動作變化多端；但在大樓外牆，攀爬者必須中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
心臟漏拍！霍諾德攻101「單腳掛半空中」 民眾盯全程：恐怖又振奮
美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），僅用一小時半就就成功徒手攀爬攻頂台北101，雖然過程中看起來游刃有餘，不過當他即將攻頂時，一度只用一隻腳支撐，懸空掛在101牆上，雙手則是去摸止滑粉，畫面曝光後，看得讓人驚心動魄，不少民眾為他捏冷汗，大讚他超厲害。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 64則留言
強風癱瘓格陵蘭首都 努克大停電、網路連線量驟降
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導格陵蘭國營公用事業公司表示，受強風吹襲影響，輸電系統發生故障，首都努克（Nuuk）在週末深夜出現大規模停電，市區一度陷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言