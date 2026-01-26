霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。
影像戰略：讓世界目光導向台灣
一名數位創作者李宗穎觀察指出，這場壯舉並非偶然。自 2025 年底起，Netflix 體系便透過強大的視覺戰略，在 X、Instagram 及 Reddit 散布具衝擊力的 AI 意象圖，其戰略目的是「炒熱搜尋熱度，將世界目光導向台灣」。這場成功的國際宣傳，讓全球觀眾在直播當天準時鎖定台北 101，見證這項紀錄。
不想死在好友面前：霍諾德的唯一顧慮
早在 2019 年以《赤手登峰》（Free Solo）榮獲奧斯卡最佳紀錄片時，金國威與其妻子柴·瓦沙瑞莉就曾探討過拍攝徒手攀爬的倫理困境。霍諾德曾坦言，對他而言最大的壓力並非死亡本身，而是「不想死在好友面前」。
為了減輕霍諾德的心理負擔，金國威在 101 挑戰中沿襲了當年的專業原則：在最險峻的「竹節」結構段落採用遠端攝影機拍攝，確保自己與團隊保持在霍諾德的視線之外，避免成為干擾他專注力的「外部壓力」。
攝影師的重量：掉下去也得繼續拍
身為華裔之光的金國威，不只是攝影師，更是與霍諾德性命交託的摯友。他在訪談中曾哽咽提到，作為紀錄者，最痛苦的莫過於必須在腦中預演所有最糟的情況。他曾自問：「如果他掉下去了，我該怎麼辦？」。
李宗穎分析，攝影師必須是「隱形的觀察者」，金國威最大的挑戰在於精準預判霍諾德的下一個動作，並攜帶沉重的攝影器材，在極端高空環境下提前佈位。「將極大壓力平靜轉化為精彩畫面」正是這位奧斯卡大導的專業分水嶺。金國威曾親口表示，若意外發生，身為專業紀錄者，他不能放下的攝影機，必須忠實記錄這份真實，這份對職業的敬畏與對友情的殘酷抉擇，令人動容。
兩年訓練的淬鍊：從酋長岩到台北 101
回顧金國威團隊過去兩年為了捕捉霍諾德的巔峰狀態，必須在體力透支的情況下，持續以多組攝影人力跟拍最私密的訓練時刻。這場台北 101 的挑戰，不僅是霍諾德一個人的體能巔峰，更是金國威帶領的頂尖攀爬攝影團隊，在極度壓力和職業道德邊緣，為全球觀眾呈現的終極藝術。
這場成功登頂後的相擁，不僅宣告了 101 挑戰的結束，更再次印證了這對跨越 15 年、性命交託的好友，如何共同改寫了極限運動與影像紀錄的歷史。
