霍金長壽靠長生藥？他登「蘿莉島」駭人陰謀論曝光！

美國司法部日前公布迄今為止最大一批關於淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案文件。隨文件公開，多名政商名流涉入其中，連已故英國物理學家霍金也出現在艾普斯坦邪惡「蘿莉島」的登島名單上，雖然文件中並無任何針霍金的指控，但關於霍金知所以登島的可怕陰謀論，也在網路上瘋傳。





霍金登「蘿莉島」文件曝光！僅出席科學會議，未涉性犯罪

據美國司法部公開的文件指出，霍金曾於2006年出席在艾普斯坦島上舉行的科學會議，證據顯示霍金沒有參與任何涉及未成年人的性犯罪活動；在另一份對話文件顯示，艾普斯坦曾向某人表示：「當霍金來到我的島上，說他的夢想是去潛水，我用膠帶把他的頭固定在高背椅上，然後把他送進私人潛水艇，超有趣。」然而，網路上對於霍金登「蘿莉島」的主因，卻有不一樣的解讀。

從漸凍症到76歲：陰謀論揭露艾普斯坦島「人體長生藥」黑幕

當年艾普斯坦在獄中自縊後，美國司法部發布了關於此案的相關機密文件，點名了多位顯赫的政要和名人，其中就包括史蒂芬霍金。自此之後，網路上開始瘋傳細思極恐的陰謀論，內容指出霍金之所以能對抗漸凍症長壽多年，是因為他被選中進行祕密實驗。該陰謀論宣稱，艾普斯坦島上會透過非人道對待少女，當她們因害怕做出自我保護機制時，身體會產出特殊的「修復激素」，而這種激素能作為長生藥供權貴使用，這也是為何身為漸凍患者的霍金，能活到76歲的原因。

公道何時到來？從陰謀論看艾普斯坦案，無辜受害者的漫長等待

目前有關霍金登艾普斯坦島的說法屬於揣測的「陰謀論」。隨著艾普斯坦持續延燒、多位政商名流的人設接連崩塌，外界不禁揣測：這起案件背後究竟還隱藏著多少駭人黑幕？又有多少真相尚未浮出水面？唯有期盼真相徹底大白的那天，能為所有無辜受害的生命，還給他們應有的公道與尊嚴。

