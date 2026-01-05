霍震霆小兒子霍啟仁公開結婚照！新娘甜喊：未來廣闊

霍啟仁結婚照罕公開，妻子Namfon甜喊未來廣闊。（圖／翻攝自微博）

前大陸全國政協副主席霍英東長子霍震霆與港姐朱玲玲閃婚、閃離，育有3個兒子霍啟剛、霍啟山、霍啟仁，其中小兒子霍啟仁2024年爆出與女友求婚成功後，傳出在2025年低調完成婚禮，如今女方罕見分享結婚照證實喜訊，立刻引起網友熱烈討論。

霍啟仁的泰國妻子Namfon 3日在社群曬出多張照片，只見她與霍啟仁分別穿上婚紗及西裝，小倆口一邊甜蜜看向彼此，一邊牽手望向遠方，似乎象徵兩人已決定攜手走向未來。接著夫妻倆在眾多親友見證下走入婚禮會場，就連公公霍震霆、2位哥哥霍啟剛、霍啟山都在現場，婚禮結束時還有同歡派對，儀式感十足。

雖然Namfon沒有透露婚禮在何時舉行，但她標註婚禮地點為大陸雲南麗江的一間飯店，周邊環境清幽、景色宜人，山坡望去即是雪山、大湖、樹林美景，彷彿身處山谷中的祕密草原，並配文寫下：「有些人追求豪華的場地，我們追求的是一種盛大的氛圍。我們在這裡找到了，視野沒有盡頭，我們的未來也同樣廣闊。」

歌手馬天佑（右）參加霍啟仁、Namfon的婚禮。（圖／IG@mayaoo）

貼文曝光後，立刻引來親友一片祝福，網友也紛紛讚嘆兩人的婚禮形式極簡、景色壯闊，「追求心境而非排場」、「現場和拍電影一樣，真讓人羨慕啊」、「沒有天價鮑魚和百萬煙花，只有雲南特色美食和至親歡笑，這樣的婚禮才是愛情最本真的樣子」。

此外，霍啟仁曾接受港媒《香港商報》訪問，提到婚禮地點的發想，一是想給妻子一場美好的婚禮，二是戶外場地為兩人的共識，想找一個不是宴會廳的地方，可以自己搭建場景，於是發現玉龍雪山的酒店，整個婚禮籌備了整整一年，中間更去好幾個地方場勘。

