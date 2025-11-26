霏霏老師導入 AI 教學工具 顯化課程助上千名學員找回學習動能

近年 AI 技術快速成長，教育現場掀起新一波數位轉型潮流。具有「星際種子」身分、自創顯化課程的霏霏老師，近期將多項 AI 工具導入課程內容與學習流程，大幅提升教學品質與互動效果，吸引許多對自我成長有興趣的學員參與，相關課程也在社群間獲得熱烈回響。

霏霏老師表示，過去在線上授課時，最大挑戰往往是學生背景多元、吸收速度不一；如今透過 AI 系統協助，能依照個別需求調整學習節奏，並即時提供文字重點、反饋解析與練習建議，讓學員在課後也能持續理解與深化內容。她形容，「AI 就像一位永遠在線的助教，能讓教學變得更精準，也讓學生學得更安心。」

廣告 廣告

此次課程更新中，霏霏老師最受歡迎的「顯化實作」單元也同步升級，加入 AI 引導練習、行為紀錄追蹤與目標量化工具。許多學員回饋，新模式讓抽象的顯化概念變得更具體、更容易操作，學習成效也更能量化觀察；部分學員甚至分享，透過 AI 協助整理思維與設定目標，成功改善生活習慣、拓展人際關係，或在職涯方向上更加明確。

不只課程設計更新，霏霏老師也運用 AI 分析社群互動數據，調整授課形式與內容。她發現，現代學習者偏愛短時長、高密度的內容，因此課程改版後，平均完成率提升近兩成；此外，她也透過語音辨識與編輯工具製作更高品質的教學素材，讓學員「回放學習」的體驗更加順暢。

有參與本次課程的學員分享，在導入 AI 後，整體課程結構更具系統性，容易在短時間內掌握要點，「以前常覺得上完課很有感，但過兩天就忘了細節；現在 AI 會自動整理統整，我馬上知道自己哪裡需要加強。」

面對外界關注，霏霏老師強調，她所推動的並非用 AI 取代老師，而是協助提升教學品質、創造更有溫度的學習環境。「科技讓我們能把更多心力放在真正重要的部分——陪伴學員、自我探索與內在成長。」她期望透過新型態的教學方式，讓更多人有機會接觸自我覺察與身心靈訓練，並在生活中找到新的方向。

隨著課程口碑持續擴散，霏霏老師的個人品牌也逐漸累積更多關注度。她表示，未來將持續整合 AI 工具與教育創新，推出更多貼近學習者需求的內容，讓自我成長的旅程變得更容易、更友善。