霜降正是採柚時 花壇西施柚文化節邀民眾共嚐鮮果豐收

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】花壇鄉公所主辦的年度盛會「西施柚文化節」於十一月初盛大登場，活動現場人潮絡繹不絕，空氣中瀰漫著陣陣柚香。活動除邀請社區團體與學校精彩表演助興外，現場還提供新鮮採收的西施柚試吃，香氣濃郁、酸甜多汁的果肉讓民眾讚不絕口，許多遊客更是帶著整箱柚子滿載而歸，場面熱鬧又溫馨。

年度花壇鄉公所西施柚評鑑第一名的果農陳信旭，熱情邀請遊客一童品嘗西施柚的絕佳美味。（圖／記者周厚賢攝）

「每年霜降時節，就是我們西施柚進入採收的季節。」今年榮獲花壇鄉西施柚評鑑第一名的優秀果農陳信旭表示，西施柚與一般人熟悉的文旦不同，果實呈球形，果肉帶有粉紅色澤，甜度約10至15度，酸度約0.4%至0.6%，風味酸甜平衡、汁多爽口，特別受年輕族群喜愛。每到產季，不少外縣市消費者都搶先下單，只為一嚐花壇鄉的獨特果香。

花壇西施柚絕佳的風味，讓購買者以箱為單位買回後分享親友。（圖／記者周厚賢攝）

想要見證花壇鄉公所辦理活動的成功，彰化縣副縣長柯呈枋也專程出席品嚐，他表示，彰化縣26個鄉鎮各有特色農產，而花壇的西施柚可說是其中的「酸甜代表」，風味獨特、品質優良，深受消費者青睞。他期望未來能結合更多農友力量，開發出西施柚加工產品，讓這項地方特產能行銷全國，成為彰化驕傲的優質農產。