霜 痕（外一首）／王原昌

王原昌

田野漸漸灰白，草木稀疏

霜只是安靜地覆上蒼涼的人間

它不言語，也不爭辯

只在晨光初現時，一點一點消融

仿佛來這塵世一趟

只為用薄薄的白，蓋住萬物傷口

又仿佛時光白了頭

一聲歎息，來不及訴說

就被霜刻下透明的痕跡

所有未及說出口的愛

與未曾落款的遺憾

都在霜痕裏安靜地凝結

當陽光靠近，它悄然離開

只留下濕潤的印記

不是消失，是沉入泥土的低語

那些未被訴說的

都已滲入根系，在寂靜中

孕育著重生的光

◆角 落

城市越長越寬，越長越密

像藤蔓爬滿每一條縫

村子縮成一小塊，被擠在邊邊角角

老人守著孩子，日子慢慢熬著

冬天的田光禿禿的

鳥兒飛來飛去，嘰嘰喳喳

霜落下來，壓得地頭喘不過氣

你可曾想過，枯樹裏

一群螻蟻擠在一起，還活著

地底深處，田鼠正啃食藏下的果核

有人在燈紅酒綠裏說笑

喧嘩在水晶吊燈下翻湧如潮

可你聽沒聽見，醫院最裏頭那間屋

有人依著病體，輕輕拍牆

拔掉針頭。小聲跟家裏人說：

“不治了，咱們回吧。”