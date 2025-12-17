霞喀羅國家步道「排遺帶下山」五步二不要 公私協力推動無痕山林

目前正值霞喀羅步道紅葉季節，新竹分署公私協力推動霞喀羅國家步道「排遺帶下山」五不二不要的無痕山林活動，請民眾多加配合。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

林業及自然保育署新竹分署因應霞喀羅國家步道紅葉季節人潮眾多，又秋冬氣溫較低不利微生物消化，排遺分解速度較緩慢，為減少現場環境髒亂之課題，與台灣山盟公益協會及在地協作團體合作，今年度紅葉季節首次推出「排遺帶下山」五步二不要政策試辦，邀請民眾攜手響應霞喀羅國家步道「黃金」帶下山活動。

新竹分署表示，「排遺帶下山」是由台灣山盟公益協會捐贈帳篷便座及排遺袋等設備，並由與新竹分署完成簽署合作備忘錄的三個原民協作團體在假日出團時協助於山區搭設及維護。目前正值霞喀羅步道紅葉季節，民眾於假日到訪青山、石楠及白石駐在所營地時，將能使用衛生乾淨且隱私性更好的帳篷廁所，有需求之民眾可先向該地點協作領取裝排遺之塑膠袋及固化劑，上完廁所後撒入固化劑讓糞尿固化，再自行背負下山，作一般家庭廢棄物處理（比照尿布）；另部分協作團體更推出排遺代揹服務，民眾也可選擇付費請協作代揹，還給野生動物及其他使用者一個更為整潔的山林環境，落實無痕山林精神。

為鼓勵民眾踴躍參與愛地球，即日起於霞喀羅國家步道響應排遺帶下山活動者（自揹或購請協作代揹服務皆可），可於明年一月五日前在FB霞喀羅生態旅遊粉絲專頁相關貼文留言抽獎，有機會獲得精美熊鈴。

新竹分署分別於霞喀羅國家步道白石及田村台駐在所設置有簡易生態廁所及沖水廁所，將民眾排遺便溺衝擊集中於一處，避免隨地便溺帶來的環境髒亂問題。白石駐在所已新更換鋁質生態廁所，賦予退役回收的航空盤櫃新生命，轉化為永續理念的公共設施，持續為民眾服務。

新竹分署表示，有關霞喀羅國家步道相關協作服務資訊，可洽新竹縣五峰鄉原住民山岳發展協會、阿忠企業社、新竹縣原住民青年協會。