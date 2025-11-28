霞慕尼最美的白朗峰視角：紅色針峰上的白朗湖與布列文山

十天的環白朗峰（TMB），我們父子從晴天、下雨走到雷擊、冰雹，跨過法國、義大利、瑞士。最後一天下午，我把國旗披在 11 歲小朋友的肩上。那一刻對這個孩子，我真是感到無比驕傲：走完一圈對大人不算什麼，但對一個孩子、對一個台灣人、對一個父親，那是另一種完成。

十天的 TMB，每一步都是在走向更好的自己，父子並肩是這趟旅程最重要的步伐。

（一）紅色針峰山腰：TMB Stage 10–11 的最後視野

TMB 行程的最後一天，我們沿著紅色針峰（Aiguilles Rouges）的山腰穿越霞慕尼，走回出發點 Les Houches。這段路屬於 TMB Stage 10–11，是逆時針環白朗峰最後的精華。站在紅色針峰山腰，視野一路越過霞慕尼谷地，最後落在白朗峰上。其中「白朗湖」（Lac Blanc）與「布列文山」（Le Brévent），無疑是步道中最重要景點，也是霞慕尼欣賞白朗峰的最佳位置。而穿梭在山壁之間的纜車，則把攀岩者、飛行傘玩家、健行者與觀光客輕鬆聚在同一條步道上。TMB 雖是我們走到這裡的原因，但這裡的景色本身，就足以成為任何人來到霞慕尼值得一訪的地方。

紅色針峰山腰，霞慕尼就在腳下，這裡是 TMB Stage 10—11最純粹的視野。

這是一趟我們父子對世界的共同探索

（二）白朗湖：阿爾卑斯最寧靜的一幅明信片

白朗湖，無風時湛藍的湖面會倒映出清晰的白朗峰，搭配晨昏光線變化，霞慕尼與 TMB 明信片等級的景致便會在眼前展開。白朗湖的魅力不僅在於壯觀，更在於寧靜；不僅在於高感官刺激，更在於你必須停下來才能品味。山谷、湖面與白朗峰自然、完美的組合，讓人理解阿爾卑斯為何如此迷人。若不是前一晚還在下雨，在白朗湖旁紮營一夜原本是我最期待的行程。

只要風停下來，白朗峰就會偷偷跑到湖面上

白朗湖視角，只要天氣良好，這裡永遠直得停下來

無疑的，白朗湖是 TMB 路線中最具代表性的景觀之一；在霞慕尼眾多景點裡，除了南針峰，大概也少有地方能在視野上與之匹敵。但一般觀光客較少前來，多半由 TMB 山友的分享而被看見。其實對一般旅客，白朗湖屬於「賣力不賣命」的可負擔等級：搭 Flégère 纜車上山，再走 1.5～2 小時即可抵達，難度大致與台灣的合歡北峰、七星山相近，半天即可完整探索這一帶景致。

白朗湖原本有打算於此紮營一晚，因前一天晚上下雨作罷

白朗湖山屋，就在白朗湖旁

（三）布列文山：不用徒步也能看見的壯麗

布列文山與南針峰（Aiguille du Midi）、蒙特維冰河（Montenvers Mer de Glace）並列為霞慕尼三大景點。共同特色都是無與倫比的自然景觀，以及極其方便的交通，一般觀光客也能輕鬆前往、老少咸宜。從霞慕尼市區搭兩段纜車便能直達布列文山頂，全程幾乎無需徒步，山頂還有餐廳，是高度文明化、卻不減震撼感的景點。

布列文山頂，因纜車可輕鬆抵達

布列文山頂

布列文山頂擁有 360 度視野，能俯瞰整個霞慕尼，也能正面觀察白朗峰與南針峰的位置，是各類戶外愛好者聚集的地方。我們父子在山頂餐廳外的露台點了杯咖啡，午後找一處景觀好、氛圍好的地方喝咖啡，一直是我們的習慣與人生哲學。如今在險峻山壁旁出現這樣一間餐廳，又剛好位於欣賞阿爾卑斯的最佳角度，我們父子自然不會錯過。

布列文山頂餐廳

在這麼美的地方喝咖啡也是我們父子的人生哲學

（四）回到 Les Houches：把國旗披在孩子肩上的那一刻

理論上，回到霞慕尼也能算是結束 TMB，但我還是決定回到出發點 Les Houches。對我而言，旅程的開始，就是應該回去的終點。相同的地點、相同的景觀，許多人依然在此拍照；唯一的差別是，我們不再是到此朝聖的觀光客，也不是期待出發的健行者，而是帶著滿滿 TMB 記憶回來的驕傲者。把國旗披在小朋友肩上，不是什麼正式典禮，只是父親給孩子的一份榮耀；那份情緒是我們身為「台灣人」自然浮現的自豪，也是這段路程留給我們最真實的意義。

國旗披在肩上不是儀式，而是屬於台灣孩子完成 TMB 的驕傲





