霞海城隍廟睽違20年發農民曆！ 上班族兩派熱議

台北霞海城隍廟超過20年未發放農民曆，去年底開始引來好評。（圖／東森新聞）





台北霞海城隍廟超過20年未發放農民曆，去年底開始引來好評！幾天內就須緊急加印，不過現代人還有在看農民曆嗎？尤其在台北都市地區務農的人更少。

以偏紅磚橘色為底，中間還有一塊綠色類似島嶼形狀，英文字horse象徵馬年的到來。台北霞海城隍廟睽違20年，再度發放農民曆，是在文總邀請之下，在霞海城隍廟跟文總發，首波3000份全搶光，重新加印後現在才陸續補貨。

不只封面跳脫傳統，內容也是包含如何拜月老，還有由於現代農民不是主要行業，內容更凸出，「住宅方位與辦公桌財神方位」等內容，希望符合上班族需求。

年輕族群多半不會特別留一本農民曆，因為現代桌曆或月曆，都會農曆國曆都有或是網路查一下，不過即便住在都市，還是很多長輩會隨手翻一下。不過每個人習慣不同，無論農曆還是國曆，實用最重要。

