霧化器廠心誠鎂合作美國大藥廠 估2027年營收跳增

專業霧化器廠商心誠鎂預計2月上旬掛牌上市。圖為心誠鎂董事長鄭傑升。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕國內霧化器解決方案心誠鎂(6934)預計2月上旬掛牌上市。心誠鎂董事長鄭傑升表示，公司專注於高階醫用霧化器藥械合一CDMO市場，已與美國生技公司聯合治療(United Therapeutics Corporation,UTHR)開發治療肺動脈高壓(PAH)之產品，預計2027年將可大量出貨、營收可望跳增。

有別於一般市售OTC霧化器面臨價格高度競爭的市場環境，心誠鎂鎖定具長期成長潛力的藥械合一CDMO商業模式，為藥廠量身打造高度客製化霧化器，並與藥品綁定共同販售，使產品出廠價格與營運模式相對穩定。

廣告 廣告

鄭傑升分析，並不是每個藥物都能使用霧化器，但當為藥廠客製化霧化器後，達到藥械合一，霧化器即變成藥物，只要時間一到，部分組件即須汰換，保險會給付相關費用，跟在一般藥局買的通用型霧化器，藥效沒有保證，沒有綁定藥物有極大差別。

而心誠鎂目前在治療肺動脈高壓藥物上與美國聯合治療公司合作，今年將為大幅量產進行準備，鄭傑升表示，目前公司年產能僅10-12萬台，擴產完成後可增加2、3倍產能，目標明年有望大量出貨。

此外心誠鎂亦協助義大利百年藥廠贊邦(Zambon S.p.A)開發用於治療非纖維化囊腫支氣管擴張症(NCFB)的抗生素霧化器新藥CMS I-neb。該產品已完成第三期臨床試驗並展現臨床效益，並獲美國FDA授予突破性療法認定。未來贊邦計畫以心誠鎂高階呼吸偵測式霧化器取代原搭配之飛利浦I-neb霧化器，可望成為全球首見專為綠膿桿菌感染之NCFB患者設計的藥械合一產品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

修車修到怕了！50萬粉絲女技師點名這8家汽車品牌「最好別買」

最愛台灣機車的前3名國家洗牌了 日本穩居冠、兩黑馬在歐洲

台中再等等！Costco在3月前將連開5家新分店 地點揭曉

台積電上榜！外媒點名1月「這4檔股票」非買不可

