霧台2號橋自撞橋墩 84歲女騎士墜「10樓深」溪谷亡

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣霧台鄉昨(13)日下午發生嚴重車禍，一名婦人騎機車經過霧台2號橋時，疑似撞到橋墩後，噴飛掉落約30公尺深的溪谷，機車則倒在路中間，零件散落一地。屏東縣府消防局獲報，經過一番搜救尋找，終於把婦人吊掛到橋面，但婦人傷勢嚴重，送醫搶救不治。

機車躺在橋上，一輛藍色機車橫躺在路上，車殼零件四散卻不見騎士人影，經過搜救人員一番搜尋，這名騎士疑似自撞橋梁護欄後，墜落到橋下一動也不動，屏東特搜大隊副大隊長鄭維勛說：「派遣霧台分隊，三地門分隊以及特搜大隊，5車8人到場救援，利用人員下降的方式將傷患救起，後送屏東榮總龍泉分院。」

廣告 廣告

事發在昨日下午2點半左右，一名84歲的陳姓女子騎機車從由霧台鄉省道24線，往谷川大橋下山方向行駛，行經約34.5公里處霧台2號橋時，不明原因疑似自撞橋梁護欄後，掉下深30公尺的溪谷四肢多處受傷。

救難人員用吊掛的方式把陳姓女子救起，但傷勢嚴重已經無呼吸心跳，屏東霧台所所長黃文志說：「消防隊現場搶救後送醫，本案里港分局已依規定成案，並調查相關肇事原因。」警方提醒，民眾騎車須注意車前狀況及道路型態，如果有身體不適的情形也呼籲民眾切勿勉強駕車上路，以免發生意外，至於詳細的肇事原因還有待，警消進一步調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

南投男登山迷路意外墜谷！ 地勢陡搜救一度困難

雪見遊憩區林道悲劇！ 單車男遭休旅車推撞不治

花蓮台9線新城、壽豐鄉 接連發生自撞車禍釀2死

