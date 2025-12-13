霧台2號橋騎士自撞拋飛墜谷 送醫急救不治

▲女子騎乘機車，自霧台鄉沿台24線往谷川大橋下山方向行駛，不明原因自撞橋梁護欄墜落橋下約30公尺。（圖／記者莊全成翻攝）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣霧台鄉省道台24線34.5公里處（霧台二號橋）今（13）日下午發生嚴重交通事故。里港警分局於14時36分接獲報案後，立即派員趕赴現場處理並實施交通疏導。

▲女騎士墜落約30公尺深橋下，經警消架設繩索搶救，吊掛回橋面時已呈現無呼吸心跳。（圖／記者莊全成翻攝）

縣消防局同步接獲通報，派遣特種搜救大隊、霧台及三地門分隊，共計5車8人前往救援，由特搜大隊副大隊長鄭維勛擔任現場指揮。救援人員到場後，立即架設繩索下切約30公尺深橋下接觸傷者，順利將陳女吊掛回橋面時已呈現無呼吸心跳（OHCA）狀態。

經警方初步了解，84歲陳姓女子騎乘普通重型機車，自霧台鄉沿台24線往谷川大橋下山方向行駛，行經霧台二號橋時，疑似不明原因自撞橋梁護欄，隨即墜落橋下約30公尺深橋下，至於傷者墜落原因將進一步調查釐清。

