霧季來臨 高公局提醒用路人避險4招

記者李佩玲／臺北報導

臺灣每年冬、春2季易發生起霧情形，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎便可能引發事故；交通部高公局提醒用路人，行駛國道如遇濃霧，牢記適當減速拉大車距、正確使用燈光等避險4招，以保障自身及他人的安全。

高公局表示，當行車進入霧區、能見度降低時，駕駛人應逐漸、適度放慢車速，拉長與前車的距離，並隨時注意周邊車輛動態，若能見度嚴重不足，建議駛往鄰近服務區暫停等待霧散，或從最近的交流道駛離高速公路。濃霧間行車，應開啟車頭大燈、前後霧燈，讓其他車輛明確辨識自身位置，但切勿使用遠光燈，因遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。

廣告 廣告

若非突發狀況，盡量避免變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以免周邊車輛反應不及而發生碰撞。如遇緊急狀況必須停車，要盡可能將車輛滑行至路肩或避車彎、開啟危險警告燈，並於車輛後方50至100公尺處放置故障標誌，車內人員在確認安全無虞後盡速離開車輛，退至護欄外或其他安全處所，並利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打1968通報求援。

高公局呼籲用路人，霧季來臨，行駛國道請小心留意。（高公局提供）