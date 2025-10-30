霧峰乾溪、太平頭汴坑溪台灣欒樹變裝秀 民讚：超美的
〔記者陳建志／台中報導〕秋意漸濃，台中霧峰乾溪、太平、大里頭汴坑溪兩岸的自行車道旁，種植了數百棵的台灣欒樹，近日陸續結出粉紅色、褐色的蒴果苞片，讓欒樹換新裝，綿延而下宛如蜿蜒的變色長龍，加上一旁的潺潺溪水，讓前來騎車、散步的民眾都稱讚：「超美的」。
霧峰乾溪在整治完成後，兩岸接著設置自行車道，讓民眾可從九二一地震教育園區一路往下游騎到北峰橋，全長約5公里，並可繼續銜接草湖溪、大里溪的山線自行車道，其中乾溪橋上游的左岸，還有新厝橋到中正橋間的自行車道，兩岸種植了數百棵的台灣欒樹。
近日隨著天氣變化，台灣欒樹進行變裝秀，9月開始陸續開出金黃色的花，目前並已開始結果，粉紅色、紅色、褐色的蒴果穿插在樹梢上，讓隨著河道蜿蜒的自行車道宛如綿延的彩色長龍，民眾前來散步、騎自行車，不但可一邊欣賞潺潺流水與河床中飛舞覓食的白鷺鷥，還可欣賞披上新裝的台灣欒樹。
另外，流經太平、大里的頭汴坑溪，從一江橋往下游的立仁橋，在兩旁的自行車道旁也種植了數百棵的台灣欒樹，近日同樣變身為綿延的彩色長龍，民眾騎車、散步也可同時欣賞美麗的欒樹變裝秀，都稱讚：「真的超美的！」
更多自由時報報導
獨家》台中野豬若誤食帶病毒露天廚餘 專家：台灣永淪非洲豬瘟疫區
台中「燕圾湖」政策再轉彎！ 10/30起剩這3處可倒廚餘
急報！ 立霧溪燕子口堰塞湖中午潰流
燕子口堰塞湖潰流！立霧溪暴漲瞬間影片曝 部落直呼像海嘯
其他人也在看
斥資1300萬！台南麻五市場改善完工 助麻四攤商搬遷
台南市為提供麻豆市四市場攤商搬遷及穩定營運的配套，市府向經濟部爭取補助1300萬元完成「麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪改善工程」，購物環境更優質，完工啟用後，將成為攤商安置與地方經濟再發展的重要據點。南市經發局表示，麻豆市四公有零售市場，因建物老舊、鋼筋裸露危及公共安全，經本府公告自103年4月1自由時報 ・ 1 小時前
淡水非山非市幼兒園4生餐點費補助僅380 議員鄭宇恩籲調整
為反映物價調漲、食材採購成本增加，教育部自113學年度起補助地方調整公立幼兒園午餐及點心費（餐點費）數額，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元。新北市議員鄭宇恩表示，盼「非山非市」幼兒園比照偏遠地區使用每日105元補助，淡水一間國小附幼僅4人就讀，廚工每日只有380元補助可以預算照顧自由時報 ・ 48 分鐘前
中市「266繞2」公車11/3起延駛到雅比斯部落
讓原鄉市民也能如平地市民有方便的公車可坐，中市交通局協調豐原客運並獲中央等原民主管機關同意，推動「266繞2」公車路線，11月3日起該班次公車將首度延駛到雅比斯部落，當地原住民不用再費時步行到東關路乘車，就近搭乘市區公車往返東勢，也提供一般民眾前往和平山區、谷關等地的公車路線選擇。自由時報 ・ 1 小時前
記憶會消失手藝不會！11位失智長輩重陽辦桌重現拿手菜
記憶會消失，但手藝不會！弘道老人福利基金會昨日在溪湖「憶耆道老服務據點」舉辦重陽節辦桌活動，邀請11位失智長輩共同掌廚。有人看到菜籃裡的蔬菜立刻想起年輕時的拿手菜，也有人重拾廚藝露出久違笑容，用味道喚醒記憶，讓這場辦桌成為一場溫馨的饗宴。「蒜要先爆香，料理才會香」，82歲的楊幸阿嬤五年前被診斷失智，自由時報 ・ 41 分鐘前
水湳轉運中心明年6月前營運 設有全國首創膠囊式司機休息室
台中市隨著台中國際會展中心及綠美圖的營運，附近的車流量大增，而水湳轉運中心的進度備受關注，交通局葉昭甫表示，目前水湳轉運中心工程進度則已達93.287%，預計明年第一季竣工，明年6月前就可以正式運作，不管是市區公車、國道客運、汽車、機車、自行車都可停放，還有全台首創膠囊式司機休息室。自由時報 ・ 1 小時前
張豐豪當「鏟子超人」何潤東大讚 師徒情誼超暖心
記者戴淑芳／台北報導 影集《夜半11點學校見》終於殺青了，主要演員何潤…中華日報 ・ 9 小時前
屏東縣府推出香蕉防風支柱擴大適用獎勵 力挺蕉農發展韌性產業
農業部針對今年受災且具產銷履歷及有機驗證的香蕉農友，補助防風支柱，申請期限至114年10月31日。屏東縣政府不僅加碼補助，為擴大申請對象，推出「三章一 Q 屏東香蕉防風支柱申領獎勵作業」，針對受災且具有三章一Q的香蕉農友，獎勵每支防風支柱三分之一，每支最高上限80元，自即日起開放申請，申請期限至114年12月31日止，並於10月30日起陸續辦理屏北、屏中、屏南3場次說明會，歡迎鄉親踴躍參加。屏東香蕉種植面積共計4,082公頃，年產量約10萬336公噸。平均每公頃可種1,700至2,000株，產量占全台之冠，種植鄉鎮遍布全屏東，內埔、南州、新園、潮州、竹田、高樹、里港、鹽埔等鄉鎮，屏東香蕉外銷量自114年1月1日統計至10月20日止，外銷量189公噸，其中外銷日本約185公噸，足見屏東香蕉具有國內及國際競爭力。然而，香蕉為每年災害中最易受損的作物品項之一，農民辛苦栽種的香蕉植株經常付諸流水，血本無歸。縣府農業處表示，香蕉栽培運用防風支柱作為支撐、抵抗颱風等風災危害，縣府全力支持蕉農發展韌性農業，提升產業競爭力，農業部頒布「114年農業天然災害農業部專案補助香蕉復耕作業程序」，申請對象為產台灣好新聞 ・ 1 小時前
辣妹親吻工程師還問「你太太幾點下班」！他傻眼酸「1句話」反遭嗆：不要牽拖
許多情侶外出約會、用餐時，都會不自覺地做出親暱互動，然而一名竹科男工程師近日在餐廳用餐時，目睹隔壁情侶互動親密，卻聽見女子詢問男方「你太太幾點下班」，驚覺2人疑似是有婦之夫與小三的約會，為此也傻眼批評：「現在女生的道德感是不是都很低？」PO文曝光後頓時引起熱議，反嗆「一個巴掌拍不響」，認為男女皆有責，不該只責怪女性。鏡報 ・ 1 小時前
私大錯了嗎？科技業OL遭同事當場「戰學歷」 1句話反問全場安靜
到現在還會「戰學校」嗎？一名私校商科畢業的女網友表示，靠著自己的努力考取證照、出國研習，轉職到半導體公司工作，不過同事不時就把「學歷」掛在嘴邊，頻頻暗諷自己能力差，讓她無奈又受傷，貼文曝光引起熱議。鏡報 ・ 1 小時前
上班注意！國道1號北向車輛故障回堵9公里 仍在排除中
今（30）日上午6時20分許，國道1號北向44.2K桃園路段，發生一起車輛故障事件，一輛大客車疑似因為故障占用外線，造成該路段大壅塞，回堵約9公里，目前正由工程車排除中。中天新聞網 ・ 1 小時前
手刀快搶！2026武陵農場櫻花季日期出爐 11/1開放訂房
武陵農場深秋時節，漫山楓紅，最受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季登場，武陵農場公布最新訂房與交通管制訊息，明年櫻花季管制期間暫定自2026年2月13日至3月1日為期17天，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房，賞櫻旅客務必提前規劃，手刀搶訂。自由時報 ・ 32 分鐘前
黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！
論壇中心／王柏倫報導民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔爭議，日前自稱已提告後，週刊又爆料組織金流的核心人物名為李光昕，黃國昌則坦承過去有合作經驗，但對於狗仔案並未多談。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中點出，李光昕的角色突然浮現，寫進關係圖裡也都能「連起來」，這背後恐怕是有關鍵人在提供消息。對於爆料內容，黃國昌僅反問週刊何時道歉，並無透露相關細節。王義川認為，過去大家都以為統籌、調度狗仔的是前記者謝幸恩，豈料突然出現李光昕，加上日前媒體也揭露黃國昌「招兵買馬」的細節，連謝幸恩質疑「錢哪來」都被報導出來，一連串訊息來源，恐怕就是謝幸恩本人。王義川也示警，李光昕的角色就如同京華城案中的「橘子」許芷瑜，掌握人事、金流卻閃電出國，恐怕會成為狗仔案的斷點。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：最前線(影)／黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！ 更多民視新聞報導張峻一腳踹出民怨？于北辰揭傅崐萁急需一事：要用錢砸！台中非洲豬瘟讓盧秀燕現形？苗博雅：「政治補妝術」沒用了！胡仁順揭光復重建會沒邀在地民代？錢都是「他」爭取的！民視影音 ・ 1 小時前
下週又有熱帶擾動！預估路徑「從這通過」機會最高
今（30）日東北季風減弱，結束長達十日左右的連續影響，轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面的大臺北東側、東半部地區仍會有局部較多雲量及短暫雨，西半部地區晴到多雲，午後則要注意山區附近可能會有熱對流雲系發展帶來局部短暫陣雨影響。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜
網紅丹妮婊姐上個月在Podcast節目，邀請徵信社執行長謝智博當來賓，他指出手邊有個三方都是知名演藝人員的案子，並直呼妻子對丈夫已經沒有任何尊重可言，「像以這個案件來講，當事人最害怕的是談判過程被對方做文章、被攻擊演藝生涯，如果今天可以深入去把一切責任攬在身上，...CTWANT ・ 49 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前